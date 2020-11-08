Бюлетені з "опитуванням Зеленського" викинули на смітник, – Смолій

Український громадський діяч, юрист і політичний експерт Андрій Смолій оприлюднив фото бюлетенів так званого опитування президента Володимира Зеленського.

Їх викинули на смітник, повідомив він на своїй сторінці у Facebook. Смолій також наголосив, що остаточних результатів опитування досі немає.

"Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник. Так само як досі немає остаточних результатів фейкового "опитування", яке було потрібно лише щоб легітимізувати "хотілки" певних олігархів та кремлівських сил", – написав він.

Бюлетені з опитування Зеленського Facebook Андрій Смолій

Бюлетені з опитування Зеленського Facebook Андрій Смолій

Бюлетені з опитування Зеленського викинули на смітник Facebook Андрій Смолій

Як повідомляв OBOZREVATEL: