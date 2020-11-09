Бюлетені з "опитуванням Зеленського" викинули на смітник, – Смолій

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • У день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, президент України ініціював власне соцопитування

  • Під час нього українцям запропонували відповісти на "п’ять важливих для нашого суспільства питань"

  • У Офісі глави держави наголосили, що результати опитування не матимуть юридичної сили

Бюлетені із відповідями на 5 питань Зеленського

Український громадський діяч, юрист і політичний експерт Андрій Смолій оприлюднив фото бюлетенів так званого опитування президента Володимира Зеленського.

Їх викинули на смітник, повідомив він на своїй сторінці у Facebook. Смолій також наголосив, що остаточних результатів опитування досі немає.

"Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник. Так само як досі немає остаточних результатів фейкового "опитування", яке було потрібно лише щоб легітимізувати "хотілки" певних олігархів та кремлівських сил", – написав він.

Бюлетені з опитування Зеленського
Бюлетені з опитування Зеленського
Бюлетені з опитування Зеленського викинули на смітник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОпитування ЗеленськогоопросВолодимир ЗеленськийАндрій Смолій