Бюлетені з "опитуванням Зеленського" викинули на смітник, – Смолій
У день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, президент України ініціював власне соцопитування
Під час нього українцям запропонували відповісти на "п’ять важливих для нашого суспільства питань"
У Офісі глави держави наголосили, що результати опитування не матимуть юридичної сили
Український громадський діяч, юрист і політичний експерт Андрій Смолій оприлюднив фото бюлетенів так званого опитування президента Володимира Зеленського.
Їх викинули на смітник, повідомив він на своїй сторінці у Facebook. Смолій також наголосив, що остаточних результатів опитування досі немає.
"Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник. Так само як досі немає остаточних результатів фейкового "опитування", яке було потрібно лише щоб легітимізувати "хотілки" певних олігархів та кремлівських сил", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
15 жовтня у соцмережах поширили повний список запитань від Зеленського.
Питання Зеленського про вільну економічну зону на Донбасі викликало переважно негативну реакцію в соціальних мережах.
Заступник директора Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта заявив, що вільна економічна зона на Донбасі не спрацює через поганий інвестиційний клімат в Україні.
Пізніше у "Слузі народу" зізналися, хто заплатить за опитування від Зеленського.