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25 березня • оновлено в 16:06
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Был ли на самом деле Гагарин в космосе?

5.5т
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Друзья, а вот есть очень интересный вопрос. Однажды я написал пост о том, как в СССР пытали Сергея Королёва, и там в комментариях многие читатели накидали ссылок о том, что никакой Гагарин ни на какой ракете Королёва ни в какой космос на самом деле не летал. Признаюсь — я никогда особо не интересовался этой темой, а тут начал читать факты и задумался — а действительно, был ли Гагарин на самом деле в космосе?

Не знаю, в курсе вы или нет, но видео, где Гагарин садиться в ракету — было уже поздней постановкой, переснятой для красивой картинки, а на самой стартовой площадке не было представителей никакх СМИ — ни западных, ни даже советских. И чем дальше изучаешь эту историю — тем больше вопросов возникает, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте и в комментариях к нему — рассуждаем на тему, был ли Юрий Гагарин на самом деле в космосе.

Зачем советской власти был нужен полёт Гагарина?

Для начала несколько слов о том, для чего вообще был нужен полёт Гагарина в СССР. Фанаты совка будут лезть из кожи, доказывая что это было нужно "для науки", но советское освоение космоса преследовало всего две цели. Первая цель — военное превосходство над странами "Загнивающего Запада" и разработка новых видов вооружений, и вторая цель (возможно, даже более важная) — это масштабная пропагандистская кампания, обрушившаяся на головы советских граждан.

Не секрет, что с самого первого дня своего существования советская власть с большой невротичностью относилась к вопросам собственной легитимности — в глазах цивилизованного мира эта власть была бандой узурпаторов, пришедшей к власти с помощью военного переворота и уничтожившая своих оппонентов физически — и поэтому с самого первого дня своего существования в СССР огромное внимание уделялось пропаганде и рассказам в стиле "мы такие же как и все и даже лучше". В сталинские годы, когда особенно актуальным был вопрос физического выживания, появлялись фильмы про мнимое изобилие, вроде "Кубанских казаков", а в шестидесятые-семидесятые, когда наметился кризис советской идентичности, вдруг появился Космос.

Поколению, выросшему в шестидесятые-семидесятые, всё это известно не понаслышке — Космос был везде. Про покорение космоса снимались фильмы и мультики, писались тонны романов, делались "космические" игрушки и детские площадки в форме ракет, сочинялись песни — словом, Космос стал своеобразным эскапизмом советского человека, жвачкой от серой и неприглядной действительности. Этот момент неоднократно освещён в советских книгах — как только советский человек усомниться в том, что он живёт в лучшей в мире стране, ему под нос тут же подсовывается Космос — и бунтарь моментально притихает, делаясь шелковым.

Разумеется, такая глобальная пиар-акция не имела права на провал — в глазах советской власти это было бы страшнейшим, сакральнейшим поражением, моментально уничтожившим бы всё нагромождение советских мифов и разметавшим бы пантеон советских богов. И очень вероятно, что полёт Гагарина был срежиссирован от начала до конца, и вот какие аргументы можно привести в пользу этой теории:

1. Документы о полёте засекречены, на площадке не было СМИ.

Не знаю, в курсе вы или нет — но все документы, касающиеся полёта Гагарина в космос, засекречены до сих пор — совершенно непонятно, зачем и кому это нужно, так как очевидно, что документы 1961 года в настоящее время не могут скрывать каких-то "секретных разработок" и прочего такого — всё либо давно устарело, либо стало общеизвестным. Поневоле закрадываются вопросы — что ж там такого в этих документах, что их нужно засекречивать?

Второй важный момент во всём этом деле — на стартовой площадке не было никаких СМИ. Не только "вражеских" западных, но и никого из советской прессы. Вообще никого! О первом полёте человека в космос мир узнал из сообщения ТАСС, которое взялось неизвестно откуда — повторюсь, никакой прессы на стартовой площадке не было вообще.

2. Съёмки полётной подготовки — это поздняя реконструкция.

Думаю, все вы видели кадры, как Гагарин садится в ракету, а затем Королёв по радиосвязи даёт ему команды — про это видео дочь Гагарина по имени Елена рассказала, что эти кадры были уже позднее отснятой реконструкцией (смотреть с 1:30):

В принципе, это не доказывает, что полёта как такового не было — кадры могли переснять позднее для красивой картинки, с хорошим светом и, возможно, несколькими дублями. Тогда возникает вопрос — а где, собственно, те самые оригинальные кадры полёта и предполётной подготовки, пусть и плохо снятые? Тут возникает две версии — либо их нет вообще, либо там снято что-то такое, что сильно отличается от "официальной версии" и засекречено.

3. Гагарин не сделал ни одного снимка Земли из космоса.

Это странно, но у первого космонавта на борту корабля не было ни фото, ни кинокамеры — чтобы запечатлеть Землю из космоса. Это были бы первые кадры Земли со стороны, снятые человеком — чем не рекорд, которые так любили ставить в СССР? Однако по какой-то причине Гагарину не поручили сделать такие кадры — что довольно странно.

Причём если даже представить, что у Гагарина не было возможности парить перед иллюминатором с камерой — советские конструкторы могли бы сделать какую-нибудь камеру с выносным управлением с помощью спускового тросика — это всё равно считалось бы первыми кадрами Земли из космоса, снятыми человеком. Но таких кадров нет.

4. Странности с приземлением.

Думаю, вы знаете, что приземлялся Юрий Гагарин вне спускаемого аппарата, спустившись с парашютом — по официальной версии, он катапультировался из спускаемой части "Восток-1" на высоте 7 километров. С одной стороны, как уверяли советские источники — такой спуск намного безопаснее, так как приземление в спускаемом аппарате на тот момент ещё не было отработано, но с другой стороны — сфальсифицировать такое приземление тоже намного легче, так как Гагарин мог просто выпрыгнуть из самолёта с парашютом.

При этом никто самого процесса приземления Гагарина не снимал и даже не видел — Гагарин приземлился близ территории военной части в Саратовской области, и через полтора часа к нему добрались два военных офицера, что обнаружили Гагарина посреди поля.

5. До Гагарина мог быть "космонавт номер ноль".

Как известно, до полёта Гагарина в конце пятидесятых-начале шестидесятых годов проводилось несколько пробных запусков ракет, многие из которых закончились неудачей — ракеты то взрывались прямо на старте, то разрушались, взлетев на некоторое расстояние. Одним из известных эпизодов стала гибель лётчика Ледовских, что погиб на испытательном ракетном полигоне Капустин Яр в 1957 году.

Также имеется информация, что в сентябре 1960 года при взрыве ракеты-носителя погиб космонавт Пётр Долгов — взрыв случился прямо на стартовой площадке из-за того, что отказала главная ступень ракеты. 4 февраля 1961 года (более чем за два месяца до выхода в космос "первого человека") некий загадочный советский "спутник" долго транслировал по одному из телеметрических каналов звуки биения человеческого сердца, которое через некоторое время изменило свою частоту, а потом и вовсе перестало прослушиваться — никто до сих пор толком не объяснил, что это было...

И ещё один странный случай произошёл в апреле 1961 года — в отряде космонавтов погиб лётчик по фамилии Ильюшин — по официальной версии он разбился в автокатастрофе. По существующей неофициальной версии Ильюшин погиб по время полёта — вышел на орбиту, сделал почти полный виток вокруг Земли, но потерпел аварию и погиб при возвращении.

Эпилог.

В качестве послесловия следует сказать ещё про какую-то общую странность предприятия под названием "Полёт первого человека в космос" — советских граждан, да и весь остальной мир просто поставили перед фактом уже состоявшегося события — Юрий Гагарин слетал в космос, и всё. Заранее об этом никто не сообщал — то ли боялись, что что-то пойдёт не так (как с летчиком Ильюшиным), и Юрий Гагарин не вернётся живым, то ли вообще никакого полёта в том виде, как его представляли советские источники, не было вовсе...

Такие дела.

А как вы думаете — был ли Юрий Гагарин на самом деле в космосе?

Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Особа
Юрій Гагарін
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Враховуючи брехливість, гібридність збіговиська орди з раннього середньовіччя до ракети Циркон, одвічні брехуни, вони були в космосі, але не одразу, і не тоді коли стверджували!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Aмерикaнские стaнции слeжeния на Aляcке и на Гаваях смогли перехватить телеметрию с кора_6_л_я и ими же был перехвачен телесигнал с бoртoвой кameры с изoбражeнием кoсмoнaвта
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Недоумки с обоза, вы если делаете фильтр на сайте так делайте его вменяемым: https://prnt.sc/rmjty9
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Если до этого и были у кого то какие сомнения то сейчас они снялись,,,,ПРОПЛАЧЕННЫЙ DEБIL
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Фахрутдинов Исмаил, Розкажи при лампочку Яблочкова, паравоз Чєрєпанових, аероплан Жуковского, радіо Попова, шмайсер народного умєльца з скрєпнава горада Іжєвська Калашнікава! Шайтан Ага!
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