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13 березня • оновлено в 11:57
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Був у Швеції та Естонії: в українського студента запідозрили коронавірус

2.4т
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У Кременчуці, Полтавська область з підозрою на коронавірус COVID-19 доставили в лікарню студента Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Пацієнта госпіталізували у четвер, 12 березня близько 23-ї години, передає "Уніан".

Головний епідеміолог міста Лариса Коровіна розповіла, що у хлопця взяли аналізи. Можливого зараженого помістили в окремий бокс.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Відзначається, студент раніше відвідував Швецію, Фінляндію, Естонію та повернувся в Україну 5 березня. 12 березня біля нього піднялася температура тіла до 39 градусів, і він звернувся до лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Житомирської та Чернівецької областей, у яких виявили коронавірус, були ізольовані і проходять лікування під наглядом медиків.

Нагадаємо, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. Осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кременчук
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Студент... посещал Швецию, Финляндию, Эстонию... ?
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