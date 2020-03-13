Був у Швеції та Естонії: в українського студента запідозрили коронавірус

У Кременчуці, Полтавська область з підозрою на коронавірус COVID-19 доставили в лікарню студента Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Пацієнта госпіталізували у четвер, 12 березня близько 23-ї години, передає "Уніан".

Головний епідеміолог міста Лариса Коровіна розповіла, що у хлопця взяли аналізи. Можливого зараженого помістили в окремий бокс.

Коронавірус в Україні

Відзначається, студент раніше відвідував Швецію, Фінляндію, Естонію та повернувся в Україну 5 березня. 12 березня біля нього піднялася температура тіла до 39 градусів, і він звернувся до лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Житомирської та Чернівецької областей, у яких виявили коронавірус, були ізольовані і проходять лікування під наглядом медиків.

Нагадаємо, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. Осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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