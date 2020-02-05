Був поранений, ходить в бронежилеті: на Донбасі показали легендарного бойового пса ЗСУ. Фотофакт

На Донбасі показали хвостатого "бійця" ЗСУ на прізвисько Патрон. Пес був поранений в зоні ООС і ходить в бронежилеті.

Зворушливе фото легендарної собаки опублікував журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Патрон ходить в бронежилеті, тому що воює на нулі. Патрон народився на фронті і з тих пір служить разом з українськими військовими. Має кілька бойових виходів, контузії і поранення. У Патрона немає контракту з ЗСУ і статусу УБД. Але Патрон вірний своїм побратимам і стійко несе службу на передовій. Патрон знає, що вірність і гідність не продається", – написав Махов.

На Донбасі показали легендарного бойового пса ЗСУ Facebook/Oleksandr Makhov

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилося зворушливе фото з Харкова, на якому двоє чоловіків вигулюють в візку покаліченого пса.

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