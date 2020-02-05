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7 лютого • оновлено в 09:29
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Був поранений, ходить в бронежилеті: на Донбасі показали легендарного бойового пса ЗСУ. Фотофакт

12.6т
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На Донбасі показали хвостатого "бійця" ЗСУ на прізвисько Патрон. Пес був поранений в зоні ООС і ходить в бронежилеті.

Зворушливе фото легендарної собаки опублікував журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Патрон ходить в бронежилеті, тому що воює на нулі. Патрон народився на фронті і з тих пір служить разом з українськими військовими. Має кілька бойових виходів, контузії і поранення. У Патрона немає контракту з ЗСУ і статусу УБД. Але Патрон вірний своїм побратимам і стійко несе службу на передовій. Патрон знає, що вірність і гідність не продається", – написав Махов.

На Донбасі показали легендарного бойового пса ЗСУ

На Донбасі показали легендарного бойового пса ЗСУ

Facebook/Oleksandr Makhov

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилося зворушливе фото з Харкова, на якому двоє чоловіків вигулюють в візку покаліченого пса.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Волонтеры гроши собирали на бронежилеты между прочим !
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Продадут собачку киборги, купят себе бурячихи!
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4
2
Разумовская Лина
Разумовская Лина
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, уж лучше пусть продадут,чем сожрут.
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1
0
qwrqwr qrqwr
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Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован.]]] Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
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