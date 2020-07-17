Був на війні з перших днів: на Донеччині поховали загиблого під Зайцевим українського морпіха. Фото

У Лимані Донецької області 17 липня попрощалися із загиблим командиром розвідувального взводу 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї ОБрМП Дмитром Красногрудем.

Воїн підірвався на міні 13 липня під час виконання бойового завдання біля Зайцевого. Сотні людей провели в останню путь українського Героя із позивним "Мир", яке він отримав за участі у миротворчій місії ООН (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У рідному для морпіха Лимані попрощатися із захисником України прийшли не тільки побратими та військові, а й мешканці різних міст Донеччини, щоб в останнє подякувати йому за службу, захист і боротьбу з російськими окупантами.

(donpatriot.news)

"Ще коли він був сержантом, його нагородили президентською нагородою "Захиснику Вітчизни". Потім його відправили на офіцерські курси, він прийшов до нас уже командиром розвідувального взводу, а згодом став у нас начальником розвідки", – зазначили побратими Красногрудя із мотопіхотного батальйону.

(donpatriot.news)

Як підкреслили на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook, офіцер захищав незалежність України майже з самого початку збройної агресії Росії на Донбасі. До служби в морській піхоті він служив у 93-ї ОМБр "Холодний Яр" командиром розвідки мотопіхотного батальйону. А після закінчення контракту з бригадою через деякий час повернувся на службу і став командиром взводу 35-ї бригади морської піхоти.

(donpatriot.news)

Зокрема, Красногрудь прийшов у батальйон у 2015 році. Він брав участь у визволенні Мар’їнки, Авдіївки, а також обороняв Піски, Трьохізбенку, Чермалик і воював на Авдіївській промзоні. У званні лейтенанта Дмитро отримав від президента медаль "За військову службу Україні".

(donpatriot.news)

"Побратими в один голос розповідають, що за командиром були готові йти хоч на край світу, офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником", – йдеться у повідомленні командування ОС, яке висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

(donpatriot.news)

(donpatriot.news)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

(Facebook Операція об'єднаних сил)

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