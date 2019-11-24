"Був маленьким і слабким": українець зізнався, що його 10 років ґвалтувала дружина

Молодий українець подав на розлучення з дружиною, яка упродовж десяти років примушувала його до сексуальних стосунків і навіть ґвалтувала.

Він розповів про те, що з ним відбувалося та як зміг знайти вихід із неприємної ситуації. Його історію на умовах анонімності наводить ВВС News Україна.

"Не знаю, чи мої друзі про щось здогадувалися. На людях у нас усе було класно: усміхнені обличчя, компанія, купа грошей, щасливі і впевнені в собі. Ми об'їздили півсвіту разом. Адже у подорожах, на видноті, я міг її не боятися. Головне було – не залишатися наодинці. Тільки нещодавно я зрозумів, що протягом 10-ти років моя колишня дружина мене ґвалтувала", – розповів чоловік.

Українець заявив, що його 10 років ґвалтувала дружина euroradio.fm

Він зізнався, що завжди мав дуже низьку самооцінку. Дівчина ж, яка незабаром стала і дружиною, була у нього першою. Під час знайомства обом було по 20, і саме вона запросила його на побачення.

"З Ірою були перші спроби сексу – хотілося ж. Але вони були не дуже нормальні: це було агресивно і боляче. Перший секс тривав до 5 годин, і в мене потім усе боліло", – ділиться подробицями чоловік.

За його словами, все почалося після поїздки за кордон у тривале відрядження.

"Боявся втратити Іру, тож покликав її з собою і запропонував спочатку одружитися. Вона відмовила, але поїхала. Там усе і почалося. Я був перевантажений роботою і хотів спокою, а вона вимагала сексу", – додав він.

Чоловік зізнався, що через відсутність попереднього сексуального досвіду, думав, що так і має бути, тож на все давав згоду.

"Незабаром я сказав "ні", але її це не зупинило. То й була межа, коли це стало ґвалтуванням. Вона била мене, і я не міг нічого зробити. Вона нігтями роздирала мені шкіру до крові, в основному била кулаками. На обличчі ніколи нічого не залишала – чіпала тільки те, що сховане: груди, спину, руки", – пригадав українець.

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Він зауважив, що не опирався, адже бити жінку було би неправильно й агресивно.

"Я відчував себе маленьким, слабким і просто не міг вирватися. Тож вона отримувала своє", – переконує чоловік.

Водночас спроби пари розійтися затягнулися на роки.

"Спочатку я часто пробував від неї піти, потім менше, а згодом здався. Вона домоглася одруження, хоча я вже й не хотів. Іра ревнувала мене до всіх: і до друзів, і до сім'ї. Коли я кудись ішов, завжди мав віддзвонювати їй. Вона ж нікуди не могла піти без мене – я був для неї якоюсь штуковиною, яка мала постійно її розважати", – продовжив він розповідь.

Чоловік жертвував собою та власними інтересами, оскільки тоді йому здавалося, що це нормально. Згодом же секс із дружиною став викликати у нього постійні панічні атаки. Водночас розповісти комусь про свою проблему він не міг.

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Розлучитися із дружиною-ґвалтівницею українцю вдалося через багато років страждань і приниження. Нині, зізнається чоловік, він все ще не може повернутися до нормального життя.

"Я досі не ходжу на роботу і мені дуже важко вставати з ліжка щоранку. Мені немає для чого жити. Я навіть не знаю, чим я займався цілий рік. У мене ніколи не буде стосунків і дітей. Я поставив на собі хрест. Але, чорт забирай, я так довго мовчав, і це призвело до такої дупи! Можливо, це прочитає хлопець, який зараз перебуває у схожій ситуації. Якщо ти це зрозумієш – то в тебе принаймні з'явиться шанс", – порадив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна із найбільш табуйованих тем українського суспільства – домашнє насильство. Хоча жертвами стають чоловіки і діти, традиційно ця проблема все ж має жіноче обличчя. За статистикою, щорічно через насильство в сім'ї гинуть понад 600 жінок. При цьому звертаються за допомогою менше 23% постраждалих.

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