Бутусов розповів про перші симптоми COVID-19: непомітно захворіла майже вся сім'я

У майже всієї родини українського журналіста Юрія Бутусова виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Бутусов розповів, що спочатку симптомів інфекції ні у кого не було.

"Два дні була температура 37 у моєї старшої дочки, якій 12 років. Ніяких симптомів хвороби у неї не було, лікарі вважають таке невелике підвищення температури нормою, тому ми не турбувалися. І ось я відчув незвичайну ломоту в суглобах і втому з самого ранку. виміряв температуру – 37. Нежитю немає, кашлю немає. на наступний день виспався, стало легше, температура пройшла. Але на третій день з самого ранку знову з'явилася сильна ломота, велика втома і температура 37. Це для мене незвично", – зазначив журналіст.

Бутусов зробив тест, який виявився позитивним. Потім пройшли перевірку всі члени його сім'ї. Виявилося, що майже у всіх їх – дружини і двох дочок – коронавірус.

"При цьому у дружини з симптомів була тільки втома, втрата запахів, і більше нічого, а у молодшої дочки взагалі ніяких симптомів і зниження активності не було. Середня донька (9 років) виявилася повністю здорова", – уточнив він.

Журналіст нагадав, що коронавірус є небезпечним і закликав людей здавати тести.

"Реальна статистика хворих в рази вище, ніж встановлене число хворих. Треба розуміти – вірус вдарить по всім. Тому багато людей з вірусом серед нас, не мають симптомів, або хворіють, але не роблять тести, тому ви напевно зіткнетеся або вже не раз стикалися з носієм коронавірусу", – підкреслив Бутусов.

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 11 серпня в Україні офіційно було підтверджено 83 115 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 158 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні помер вже 1 951 особу (+29 за добу), а 44 934 пацієнта (+575) повністю побороли хворобу.