Бутусов підтвердив зустріч з міністром оборони і розповів, про що говоритиме

Журналіст і блогер Юрій Бутусов повідомив, що міністр оборони України Андрій Таран запросив його на особисту зустріч з приводу співпраці.

На сторінці в Facebook Бутусов написав, що зустріч відбудеться в суботу, 19 грудня, в будівлі Міністерства оборони. Він уточнив, що міністр хоче поговорити віч-на-віч.

Журналіст пообіцяв представити свою програму дій, про яку писав ще 8 грудня.

"Хочу почути пропозиції щодо сфери повноважень і відповідальності для реалізації даної програми. Сподіваюся, якщо мене, журналіста, запрошують обійняти відповідальну посаду, значить, там необхідно реалізувати ті ідеї щодо реформування, які я постійно озвучую", – написав Бутусов.

Він висловив надію, що мета зустрічі – дійсно намір провести реальні реформи, а не "чергова нерозумна комедія".

Нагадаємо, Міністерство оборони України запропонувало Бутусову, який часто критикував відомство, посісти одну з посад. Журналіст погодився і оприлюднив свою програму дій. 9 грудня Бутусов заявив, що Міноборони після цього не виходить на зв'язок. Водночас, в Міноборони зазначили, що чекають на Бутусова на співбесіду і "засмучені його спробою ввести громадськість в оману".

Бутусов зустрінеться з міністром оборони Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Бутусов опублікував програму з порятунку ситуації в Міноборони. Він висловив свою готовність навести лад у відомстві і заявив, що чекає на запрошення від міністра оборони.