"Бути схожим на Донецьк": Казарін попередив Україну про ціну миру з Росією

Всім прихильникам негайного примирення України з Росією слід спершу подивитися на Донецьк. Адже його доля спіткає всю країну, якщо вона погодиться на умови Кремля.

Таке попередження озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В Україні дуже багато людей вірять в мирні переговори. Вони вірять в те, що з Росією можна домовитися, що з Кремлем можна знайти компроміс, що є якась формула миру, яка влаштує всіх. Так ось – якщо ви хочете знати, як виглядає для Кремля Україна мрії, погляньте на окупований Донбас. Всі ці так звані "республіки" – це прототип тієї України, з існуванням якої Москва готова змиритися", – зазначив він.

Україна і Росія kp.ua

Казарін підкреслив, що якщо Київ погодиться бути схожим на нинішній Донецьк, то мир і справді настане. Але для цього Україну змусять зробити все для власного знищення: відмовитися від мови, історії та спроб стати частиною Європи.

"Потрібно підняти на прапори царів і генсеків, потрібно ностальгувати за імперією і мріяти про перемогу над Заходом. І ось тоді Москва і справді перестане з нами воювати. Тому що немає сенсу воювати з територією, яка повністю тобі належить. Але вам точно не сподобається те, що почнеться після цього", – застеріг українців Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников вважає, що постійно обіцяючи українцям мир, президент Володимир Зеленський не має забувати, що він не може бути капітуляцією перед Росією. Адже це призведе до масштабного громадянського вибуху всередині України і, як наслідок, повномасштабної війни з агресором.

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