"Бути російськомовним небезпечно": Цимбалюк застеріг Зеленського від фатальної помилки

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що новообраний президент України Володимир Зеленський не повинен був говорити російською мовою під час звернення до народу у Верховній Раді.

Свою позицію він пояснив ставленням країни-агресора Росії до цього питання як до сигналу про можливість "порятунку" російськомовних людей. Про це Цимбалюк написав на особистій сторінці у Facebook.

"Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина! Наш новий президент російськомовний. Це факт! Мені це не дуже подобається, хоча я теж російськомовний. Бути російськомовним небезпечно. Не хочу, щоб російські нові й старі літаки прасували українські міста для "захисту російськомовних". Концепт Москви звільнити Україну від українців не втратив актуальності", — написав журналіст.

Цимбалюк і Зеленський

Він нагадав новому главі держави, що 20 травня Росія скликає Раду безпеки ООН, на якій вимагатиме покарати Україну за українізацію і за закон про статус української мови. Адже в Москві, наголошує Цимбалюк, вважають, що українська мова суперечить Мінським угодам. Точніше, що будь-який крок України, неузгоджений із Кремлем, чомусь суперечить.

"І ось тепер у нас президент Зеленський, а за поребриком буде те саме виття! Українська хунта непереможна. Хотілося б, щоб команда Зе не чіпала закон про мову, а сконцентрувалася на корупціонерах, дорогах і економіці. Це реальний шлях отримати повагу в усіх: україномовних і російськомовних", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

між Зеленським і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком виникла мовна суперечка під час інавгурації. Говорячи про деокупацію Криму і Донбасу, новий президент перейшов на російську мову і отримав зауваження від нардепа.

Зеленський звинуватив Ляшка в тому, що він розділяє українців, та наголосив, що люди розуміють обидві мови.

Зі свого боку українська письменниця Лариса Ніцой висунула новому президенту зустрічні звинувачення. Вона розкритикувала його за використання російської мови на офіційній державній церемонії і за розділення українців на україномовних і російськомовних.

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