Буря знову розгуляється: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 12 березня, буде прохолодно. Циклон знову викличе штормовий вітер і затягне холодом західну частину країни.

Буря трохи вщухне удень. Незважаючи на це, в Укргідрометцентрі попереджають про пориви до 15 – 20 метрів в секунду на півночі Лівобережжя.

Дощ зі снігом синоптики обіцяють практично по всій території України. Сонце і суха погода очікується тільки у низці центральних регіонів. Зокрема, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Вінницькій області.

АСН

Холодніше за все12 березня буде на Волині і в деяких північних областях. Там повітря прогріється до +3 ... + 5 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на відмітках в +7 ... + 9 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві також очікуються дощі зі снігом. Температура повітря досягне +4 ... + 6 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, понедельник, 11 березня, Україну накрила бурхлива негода. Швидкість вітру досягала 15-20 м/с, а в Карпатах і Прикарпатті до 29-34 м/с. Ураганний вітер обривав гілки, а місцями і повністю виривав дерева. Також постраждали дахи будівель, зупинки транспорту, дорожні знаки, білборди та інше.

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