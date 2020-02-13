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13 лютого • оновлено в 13:16
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Буря заспокоїться: з'явився прогноз щодо України на День Валентина і Стрітення

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В Україні в п'ятницю, 13 лютого, в більшості областей вітер заспокоїться, опади малоймовірні і навіть можна буде побачити сонце.

Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook озвучила синоптик Наталія Діденко. "Лише в західних областях набіжить хмарність, пройдуть мокрий сніг та дощ. Але на Заході України чудових місць для романтичних посиденьок досить, тому буде, де сховатися від негоди. Хіба що туристам бажано гори пропустити. Близькість циклону, атмосферний фронт", – попередила вона .

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Насувається похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

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За її словами, температура повітря вдень коливатиметься в межах +1 +6 градусів, на півдні +5 +8, в Криму до +10 градусів.

У Києві 14 лютого – ні дощу, ні снігу. Вітер південний, невеликий, максимум помірний. Вночі підморозить до -2-4 градусів, а вдень потеплішає до +5 градусів.

На Стрітення, 15 лютого, погода особливо не зміниться, хіба на Півночі трохи збільшиться хмарність та з'являться невеликі опади, прогнозує Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тепла, безсніжна зима несе в собі величезні ризики і може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми. Зокрема, навесні Україну і зовсім може завалити снігом.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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