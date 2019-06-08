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Буря триває: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

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В Україні в суботу, 8 червня, дощі з грозами очікуються всюди, крім Донецької, Луганської, Запорізької областей.

На заході України температура повітря вдень 22-30 градусів вище нуля. У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральному регіоні переважно пройдуть дощі із грозами. У регіоні вдень повітря прогріється до +25 ... + 30 градусів. На півдні країни пройдуть грозові дощі, температура повітря вдень 27-30 градусів з позначкою "плюс".

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У північних областях також очікуються дощі з грозами, денна температура повітря 27-30 градусів тепла.

У Києві 8 червня пройдуть дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +29.

Буря триває: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що у вихідні дні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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