Буря триває: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

В Україні в суботу, 8 червня, дощі з грозами очікуються всюди, крім Донецької, Луганської, Запорізької областей.

На заході України температура повітря вдень 22-30 градусів вище нуля. У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральному регіоні переважно пройдуть дощі із грозами. У регіоні вдень повітря прогріється до +25 ... + 30 градусів. На півдні країни пройдуть грозові дощі, температура повітря вдень 27-30 градусів з позначкою "плюс".

Погода в Україні Comments.UA

У північних областях також очікуються дощі з грозами, денна температура повітря 27-30 градусів тепла.

У Києві 8 червня пройдуть дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +29.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що у вихідні дні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram