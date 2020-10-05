По Івано-Франківську вдарила потужна буря: вітер позривав дахи, повалив стовпи і дерева. Фото та відео

Дар'я Дурова Суспільство 01:11, 6.10.2020

В Івано-Франківську ввечері понеділка, 5 жовтня, пронісся ураган, який зірвав дахи деяких будинків, повалив дерева та стовпи.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків. Наслідки стихії ліквідували аварійні служби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Електроопора впала на дорогу.
Facebook / Руслан Марцінків
Рух вул. Миколайчука було заблоковано.
Facebook / Руслан Марцінків

"Буря наробила біди! Зірвало дах на Будинку смутку, багато повалених дерев, пошкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах", – написав глава Івано-Франківська.

Наслідки бурі біля ритуального будинку.
Facebook / Руслан Марцінків
Із будівлі зірвало дах.
Facebook / Руслан Марцінків
Повідомлення Марцінківа.
Скриншот
Ритуальний будинок.
Facebook / Руслан Марцінків
Вітер зніс дах будівлі.
Facebook / Руслан Марцінків
Будинок знаходиться на вул. Ребета, 3.
Facebook / Руслан Марцінків
Зірваний дах.
Facebook / Руслан Марцінків

За словами мера, комунальні служби взялися чистити зливові каналізації, які не могли впоратися з такою кількістю води.

Місцевий портал mi100.info повідомив, що в місті затопило кілька вулиць, зокрема, Січових Стрільців, Грушевського, Миколайчука. На останній на авто та на тролейбус впало дерево.

Повалене дерево в парку.
Facebook / Руслан Марцінків
Буря в Івано-Франківську.
Facebook / Руслан Марцінків
По місту "вдарив" сильний вітер.
Facebook / Руслан Марцінків
Наслідки стихії в міському парку.
Facebook / Руслан Марцінків

На вулиці Матейки, 27 дерево впало на будинок. На Володимира Великого – білборд упав на дорогу.

Поблизу ліцею № 20 на магазин впали два дерева, а на вулиці Петлюри вітер обірвав дроти й також повалив дерево.

Вулиця Миколайчука
mi100.info

Наслідки негоди зняли на відео:

Ролики, якими поділився міський голова:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області пронісся сильний торнадо, який зачепив селище Велика Олександрівка та прилеглі околиці. Вітром зірвало дах місцевої школи, розбило вікна, пошкодило десятки інших дворів.

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