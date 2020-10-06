По Івано-Франківську вдарила потужна буря: вітер позривав дахи, повалив стовпи і дерева. Фото та відео

В Івано-Франківську ввечері понеділка, 5 жовтня, пронісся ураган, який зірвав дахи деяких будинків, повалив дерева та стовпи.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків. Наслідки стихії ліквідували аварійні служби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буря наробила біди! Зірвало дах на Будинку смутку, багато повалених дерев, пошкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах", – написав глава Івано-Франківська.

За словами мера, комунальні служби взялися чистити зливові каналізації, які не могли впоратися з такою кількістю води.

Місцевий портал mi100.info повідомив, що в місті затопило кілька вулиць, зокрема, Січових Стрільців, Грушевського, Миколайчука. На останній на авто та на тролейбус впало дерево.

На вулиці Матейки, 27 дерево впало на будинок. На Володимира Великого – білборд упав на дорогу.

Поблизу ліцею № 20 на магазин впали два дерева, а на вулиці Петлюри вітер обірвав дроти й також повалив дерево.

Наслідки негоди зняли на відео:

Ролики, якими поділився міський голова:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області пронісся сильний торнадо, який зачепив селище Велика Олександрівка та прилеглі околиці. Вітром зірвало дах місцевої школи, розбило вікна, пошкодило десятки інших дворів.