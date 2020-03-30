Багато українців, яких помістили на обсервацію в готель "Козацький" після повернення з Балі, не мають грошей на їжу і теплих речей.

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Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів один з евакуйованих громадян Сергій Корчагін. Він також наголосив, що спочатку ні про яку обсервацію мови не було – всім було повідомлено лише про необхідність домашньої самоізоляції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли ми вилітали з Балі, ніхто нас не попереджав про будь-яку обсервацію. Була розмова про самоізоляцію. Всі погодилися, всі купили квитки за завищеною вартістю, адже на сайті Посольства України в Індонезії рекомендували їх купити, бо невідомо, коли будуть наступні рейси. Ми купили ці квитки і прилетіли в Доху", – каже чоловік.

"Всім роздали папірці про необхідність обсервації, це не був офіційний документ. Всі пасажири двох літаків відмовилися це підписувати, тому що там було в ультимативній формі сказано про обсервацію примусову. Нас три години шантажував пілот, намагався умовити підписати", – додав він.

Сергій Корчагін Скріншот відео

У підсумку виліт усе ж відбувся, людей доставили в аеропорт Бориспіль, де їм знову видали бланки, але вже більш офіційні.

"Що не сподобалося пасажирам, так це те, що в кінці цього документу була заборона на спілкування зі ЗМІ. Ми відмовилися підписувати. Тому що ухвалена була постанова про те, що ми повинні пройти обсервацію. Але ми прилетіли в Україну раніше того моменту, коли ця постанова починає діяти. А зараз вони притягли це так, що нібито ми прилетіли, коли вона вже діє", – каже Корчагін.

Після прибуття в "Козацький", за його словами, багато людей висловили готовність купити тест на коронавірус за свої кошти, хоча у багатьох людей гроші уже закінчувалися. До того ж, ця проблема турбує людей і через те, що за їжу в готелі потрібно платити самостійно.

Документ, який вимагали підписати українців

"Ми ж не всі в Києві живемо. А їжа за свій рахунок. Там дуже дорогий прейскурант у готелі. У чому головна проблема? У тому, що ми приїхали з тропічної країни, у нас немає теплих речей, тут люди з дітьми, які дуже стресують. А є ж не тільки коронавірус, є люди з іншими захворюваннями. Намагалися викликати швидку – оточила Нацгвардія. Три рази її не пустили", – обурився українець.

Підсумовуючи, він додав, що більшість поміщених під карантин громадян згодні з такими заходами, але тільки якщо їх забезпечать усім необхідним.

"Ми за обсервацію на законних підставах. Але щоб це було доступно, щоб ми не сиділи в кімнаті, де +12. Я сьогодні тут проведу ніч, захворію, і завтра скажуть, що у мене коронавірус", – пояснив свою позицію Корчагін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

Пізніше деякі взагалі оголосили голодування через погані умови обсервації та провали влади в комунікації.

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