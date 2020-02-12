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12 лютого • оновлено в 10:24
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Бум на медицинские маски: смотрите, чтобы нам не пришлось трусы на голову надевать

1.3т
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Достали.

Уже даже проходящая мимо бродячая собака интересуется возможностью купить пару миллионов медицинских масок на экспорт.

За последние две недели по поводу приобретения масок в миллионных количествах мне позвонили и написали знакомые из Франции, Германии, ОАЭ и Китая. Про мое существование вдруг вспомнили друзья из детства, знакомые которых я не слышал много лет и те кто вообще далёк от медицинской сферы.

Всем нужны маски оптом и чтобы сразу вывезти на экспорт.

Как оказалось, ажиотаж внутреннего потребления - это ничто по сравнению с тем, что все склады вывозятся от нас на экспорт.

Вчера ради интереса подсчитал общее количество запросов на маски, которые поступили только лично ко мне - хотят в разные страны купить 45 миллионов штук.

Думаю, в мирное время это где-то пятилетний запас потребления всей нашей страны.

Чтобы было понятно.

Сегодня Китай и ОАЭ готовы покупать одноразовые маски за $1 штука. В миллионных количествах. При ее себестоимости 0,03 цента.

Вы вообще представляете себе - 3600% заработок.

Настоящая масочная лихорадка.

Объяснение простое.

Миллиарды людей уже должны ходить в масках меняя их несколько раз в день. Основные производители масок находятся в Азии и давно уже работают 24/7 и только на внутреннее потребление. Масок не хватает - поэтому скупают по миру за любые деньги и везут туда где уже беда.

Только масок свободных в таких количествах нигде практически нет.

Одни страны, где вирус уже выявлен испытывают огромную нехватку масок - их или уже нет или по космическим ценам.

Другие страны - умные, куда вирус ещё не дошёл - понимая, что ситуация только набирает обороты давно уже запретили экспорт от себя масок.

И только мы с*ка как всегда.

В числе тех стран, откуда маски спокойно вывозят под ноль. Их готовы отсюда покупать за любые деньги. А мы делаем вид, что этого не замечаем.

На мой субъективный взгляд - это уже не вопрос бизнеса. Это уже вопрос национальной безопасности.

Рекомендую.

1. Немедленно ввести мораторий на экспорт и тем более ре-экспорт медицинских масок.

2. Проинформировать всех публично про остатки запасов масок на складах МОЗ, Минобороны и Госрезерва - пока их не сп*здили по $1 за штуку. Учитывая, какой соблазн.

Смотрите.

Чтобы пока вы там наверху меняете местами кровати, потом нам всем не пришлось трусы на голову надевать вместо медицинских масок.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"смотрите, чтобы нам не пришлось трусы на голову надевать". Не трусы, зacpaнныe шаровары!:)
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