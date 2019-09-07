''Було страшно'': на популярному курорті України сталася серйозна НП

У курортному місті Приморськ Запорізької області в районі РЕМ вночі вирувала пожежа: горіла місцева електропідстанція. Місцеві жителі всю ніч відчували їдкий запах технічного масла.

Як пишуть Факти, практично відразу ж місто залишилося без світла — електропостачання залишилося лише в приватному секторі.

Керівництво Приморська підтвердило факт аварії на об'єкті електромережі. Повідомляється, що вигоріли три живлячих лінії (фідери). На місце НП виїхали ремонтні бригади з Мелітополя, і вранці 7 вересня почнуться відновні роботи.

Пожежа

Що стосується електропостачання в місті, то споживачів по можливості будуть перемикати на інші підстанції. У деяких районах світло вже з'явилося.

У місті висувають різні версії з приводу причин пожежі. Об'єкт міг спалахнути від попадання блискавки, від порушення правил пожежної безпеки або через інші фактори антропогенного характеру.

Мешканці міста розповідають, що пожежа виглядаладуже страшно і побоюються зриву курортного сезону.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Києві цілий мікрорайон затягнуло їдким димом. Всьому виною - сміттєспалювальний завод.

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