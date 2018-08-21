"Було красиво!" З'явилося фото розрухи у вкраденому Криму

У мережі показали, як зараз виглядає дорога до найпотужнішого і найбільш повноводного водоспаду в анексованому Криму (Алушта) Джур-Джур.

Стежка в лісі занедбана. На руїнах видніється образлива напис про президента Росії Володимира Путіна.

Користувачі відзначають, що раніше це було чаруюче місце. "Було красиво!" - ностальгують вони.

Водоспад Джур-Джур

зараз

Ну ви зрозуміли)) pic.twitter.com/uEwNhzadEk - Кримська Зима (@Wintercrim) 20 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".