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"Було красиво!" З'явилося фото розрухи у вкраденому Криму

1.7тЧитати новину російською

У мережі показали, як зараз виглядає дорога до найпотужнішого і найбільш повноводного водоспаду в анексованому Криму (Алушта) Джур-Джур.

Стежка в лісі занедбана. На руїнах видніється образлива напис про президента Росії Володимира Путіна.

Користувачі відзначають, що раніше це було чаруюче місце. "Було красиво!" - ностальгують вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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