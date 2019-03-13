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Було "гаряче": у Хмельницькому на рекламному телеекрані пустили порно

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У Хмельницькому на перехресті вулиць Кам'янецька та Гагаріна на рекламному телеекрані раптово почали транслювати порно.

Інцидент стався 11 березня близько 18:00. "На великому рекламному телеекрані, встановленому на будівлі поряд із зупинкою громадського транспорту, раптом почалася трансляція відеоконтенту порнографічного змісту, яка тривала кілька хвилин", – повідомляє прес-служба поліції області.

Відзначається, що городяни відразу почали скаржитися на таку "рекламу" як в соціальних мережах, так і в поліцію.

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Скріншот з відео

Скріншот з відео

Слідчі Хмельницького відділу відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Винуватцям загрожує відповідальність у вигляді штрафу до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її і демонстрації. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому директор комунального підприємства "Кіровоградський облавтодор" Андрій Рудник осоромився, включивши на телефоні відео порнографічного характеру під час апаратної наради в облдержадміністрації.

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Місце
УкраїнаХмельницький
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