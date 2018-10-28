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''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус

22.1тЧитати матеріал російською

Вночі неділі, 28 жовтня, жителі Одеської області відчули землетрус.

Як повідомили люди в соцмережах, особливі поштовхи були відчутні приблизно о 3:30 (за літнім часом). Їх відчули жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського та Рені.

Епіцентр землетрусу знаходився в зоні Вранча в Румунії, його магнітуда була близько 5,7 балів. До української території дійшли поштовхи в 2-3 бали.

''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
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"У 3.39 і собаки добре давали знати про це", "Живу на 5 поверсі. Навіть прокинулася", "Добре гойдало, дзеркальна шафа ходила ходором, подумала, що на четвертий раз буде набагато серйозніше (дуже моторошно стає)", "Було 3 хороших поштовхи", - розповідають в мережі.

''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус
''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше серйозний землетрус стався на кордоні України з Росією.

Місце
УкраїнаОдеса
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А я думаю, чего это из за поребрика какой то шум был? А это оказывается пустые черепные коробки об кастрюли изнутри звенели от тряски.
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Украины Историк
Украины Историк
.........''Было очень жутко'': до Украины докатилось мощное землетрясение....... Это Томас идет 3-х бальными шагами!!!!
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