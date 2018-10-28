''Було дуже страшно'': до України докотився потужний землетрус

Вночі неділі, 28 жовтня, жителі Одеської області відчули землетрус.

Як повідомили люди в соцмережах, особливі поштовхи були відчутні приблизно о 3:30 (за літнім часом). Їх відчули жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського та Рені.

Епіцентр землетрусу знаходився в зоні Вранча в Румунії, його магнітуда була близько 5,7 балів. До української території дійшли поштовхи в 2-3 бали.

"У 3.39 і собаки добре давали знати про це", "Живу на 5 поверсі. Навіть прокинулася", "Добре гойдало, дзеркальна шафа ходила ходором, подумала, що на четвертий раз буде набагато серйозніше (дуже моторошно стає)", "Було 3 хороших поштовхи", - розповідають в мережі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше серйозний землетрус стався на кордоні України з Росією.