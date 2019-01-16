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Буллінг в Україні: Порошенко підписав важливий законопроект

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Президент України Петро Порошенко підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії буллінгу".

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Верховної Ради. Відомо, що проект закону №8584 визначає поняття буллінг (цькування) і передбачає адміністративну відповідальність за подібні дії.

В українському законодавстві буллінг розглядають як "моральне або фізичне насильство, агресію в будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати людину своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого поводження".

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"За" введення покарання за подібні дії на засіданні 2 жовтня проголосували 228 парламентаріїв.

Цькування, згідно із законопроектом, тягне за собою штраф від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. За повторне правопорушення штраф складе вже від 1700 до 3400 грн.

Ілюстрація. Буллінг у школі

Ілюстрація. Буллінг у школі

www.kalyakimalyaki.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог поділилася порадами про те, як розпізнати буллінг.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
законопроектВерховна Рада Українибулінгштрафы
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