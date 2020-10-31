Немає ніякої неспроможності в державі Україна, про що нам розповідають все частіше.

Немає ніяких проблем з народом України.

Немає ніяких питань до якості наших громадян.

Немає ніякої послідовності або непослідовності.

Якби Америка качала Мексику, як нас Росія - там було би те саме, що і у нас.

Якби Китай качав саму Росію - в Росії було б те ж саме, що і у нас.

Назвати це можна було б тими ж словами. І гнобити, гнобити, вселяти невпевненість в собі, вказувати на кожен промах, збивати з ніг і висміювати.

Якби Франція була в три рази більше Німеччини і довгі роки втручалася б у внутрішні справи суверенної держави, як до нас Росія - в Німеччині була б частина колаборантів, частина патріотів і частина "а яка різниця, аби не стріляли".

Якби Південну Корею не підтримали США, і вона підпала б під вплив КНДР, і, отже, Росії - там було б так, як в КНДР і Росії. І люди поклонялися б нікчемним "лідерам".

Немає ніякої "слабкої" України, яка "не відбулася". У нас всього лише ВТРУЧАННЯ і розгойдування нас іншою державою.

Медведчук - це не біда українського народу, який "ось такий". Медведчук - це ВТРУЧАННЯ іншої держави.

Коломойський - це її, чужої держави, ситуативний союзник. Зеленський - це інструмент. Але це не плоть від плоті українська проблема - це ВТРУЧАННЯ іншої держави.

Втрутьтеся і розкачайте БУДЬ-ЯКУ державу в світі, просочіть її своїми кадрами, виростіть у ньому свої ж паростки, виморіть голодом народ і заселіть своїм, і ви отримаєте те ж саме, що в Україні - в Польщі, Італії або в тій же РФ.

Ми нормальні. Ми так само не всі освічені - як і в США. Ми не всі законослухняні - як і у Франції. Ми теж перевищуємо швидкість, б'ємося, маємо проблеми з алкоголем і наркотиками, як і всі у всьому світі. Але їм ніхто десятиліттями не тиснув на мозок "Іронією долі" і не витрачав шалені гроші, щоб зруйнувати державу зсередини. Скрізь є свій розподіл на умовні 25 і 73, і він різний. Але він існує всюди.

Я взагалі дивуюся, що у нас вижили і тримаються ті самі 25, а не менше. При такому пресингу і зусиллях агресора, що стільки років "косив" під брата.

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