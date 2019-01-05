Булінг в Україні: у законі про цькування дітей в школах знайшли підступ

Прийнятий Верховною Радою законопроект про покарання за цькування дітей в школах (булінг) містить в собі низку недоліків і неточностей – починаючи від штрафів і закінчуючи базовими формулюваннями.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV психолог Віра Романова. На її думку, проблему булінгу не можна вирішити виключно покараннями, оскільки "це питання суспільної свідомості".

За словами експерта, питання також у тому, куди йдуть гроші від штрафів.

"Питання булінгу може поповнити бюджет ОТГ або якийсь інстанції... Візьмемо Німеччину. Беремо навіть не булінг – просто удар чужої дитини, звичайну дитячу бійку. Якщо вона розцінюється як насильницька дія по відношенню до чужої дитини, то одні батьки платять штраф іншим", – підкреслила Романова.

Також психолог висловила незгоду з визначенням булінгу в законопроекті.

"Булінг – це не явище, а дія. Це не цькування. Скільки б нам телебачення і політики не розповідали... Ось подивіться на фільм "Чучело". Те цькування, яку ми прекрасно знаємо, це зовсім не булінг, про який йде мова. Те саме стосується вчителів, які в цьому законопроекті прописані. Ті їх дії по відношенню до дітей взагалі мають назву не булінг, а мобінг. А якщо говоримо про цькування вчителів директором школи – то це вже харасмент", – пояснила вона.

На думку психолога, в законопроекті присутні викривлення понять і нерозуміння: "Це не явище, не процеси, це опис способів дії по відношенню до іншої людини. Формулювання булінгу, які є, не повністю відповідають... На сьогоднішній день не все, що є в законопроекті, має право на існування".

Також Романова зазначила, що штрафи можуть стати причиною нової підліткової агресії.

"Не створено середовище, в якій буде медіація для цих підлітків, не буде створене безпечне середовище. Чого хочуть підлітки? Щоб батьки не дізналися про них чогось дуже особистого. Друге питання – до кого ці підлітки підуть, тому що у нас вчителю в школі не можна розповідати про свої проблеми, будь-якій людині. З родини сміття не можна виносити, і вони не навчені тому, що можна прийти до когось зі своїми проблемами. Третій момент – побоювання покарання, побоювання бути погано оціненими як вчителями, так і батьками", – додала вона.

theins.ru

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді в київській школі №309 розгорівся скандал через цькування двох учнів шостого класу. Батьки хлопчиків стверджували, що це пов'язано з їх протестами проти поборів батьківського комітету й класного керівника.

Скандал через цькування дитини вчителькою розгорівся також у столичній школі №287. За словами батьків, педагог протягом року ображав одного з учнів і навіть написав йому на лобі ручкою слово "лох".

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