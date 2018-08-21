"Були парою": українка поділилася криком душі про порятунок рідкісних тварин

Під Маріуполем на берег викинуло потерпілого від браконьєрських сіток дельфіна-азовку, яких в Україні залишилося лише близько 10 тис. особин.

Через відсутність реабілітаційних центрів для дельфінів на території Донецької області знайдену тварину довелося просто відпустити в море на глибині, не надавши їй належної медичної допомоги, розповіла її рятівниця Наталія Чиханцова на своїй сторінці у Facebook.

"Це дельфін-азовка. Як я думала - малюк, але ні. Директор національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв розповів, що, судячи з фото, це доросла особина, просто вони ось такі маленькі за розмірами. Його, пораненого сітками браконьєрів, викинуло на берег пляжу біля села Мелекіно Маріупольського району. Тварина ледве дихала", - розповідає жінка.

За її словами, туристка Лариса Россол, яка відпочивала на морі у Мелекіно, кинула клич у соціальній мережі й активно шукала сама контакти служб порятунку тварин. Однак, незважаючи на всі спроби, знайти їх на Донбасі не вдалося. Тому небайдужим людям довелося просто випустити дельфіна на глибину, не знаючи виживе він чи загине.

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"Чоловік хвилями доставив його на глибину, але очевидці кажуть, що надії практично немає. Через 150 метрів викинуло ще одного, на жаль, уже мертвого. Він боровся з сітками довше. Ймовірно, це була пара. Вчені кажуть, азовки дуже "сімейні" і прив'язані один до одного", - розповіла Чиханцова зворушливі подробиці сумної історії.

За її словами, зазначений вид дельфінів поширений тільки в Азовському, Чорному, Мармуровому й Егейському морях. Що стосується України, то всього за кілька десятків років унікальна тварина практично зникла на її території. Адже якщо ще 50 років тому їх тут мешкали мільйони, то зараз кількість скоротилася до 10 тисяч.

"Вони гинуть, коли потрапляють у сітки, розставлені браконьєрами для вилову осетрів, у них дельфіни просто задихаються. Коли браконьєри їх знаходять, то викидають у море через непотрібність. Сьогодні просто серце кров'ю обливається", - поділилася криком душі Чиханцова.

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Врятований дельфін-азовка Facebook Наталі Чиханцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні червонокнижних дельфінів-азовок помітили в Бердянську. Тварини впритул підійшли до берега, що буває вкрай рідко.