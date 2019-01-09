Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

У середу, 9 січня, в Житомирі попрощалися з 32-річним героєм АТО Євгеном Мошківським, який помер напередодні через хворобу серця.

Проблеми у чоловіка, як пояснила мати Євгена, почалися після повернення з зони бойових дій. У 2015-2016 роках він служив у 24 окремій механізованій бригаді, пише "Перший Житомирський".

Воїн потребував пересадки серця, однак рідні не встигли зібрати необхідну для операції суму.

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Відзначається, що Євген Мошківський закінчив Житомирський міський колегіум і 6 січня йому виповнилося 32 роки. На Донбасі він пройшов гарячі точки, а після повернення поскаржився на сильний біль у грудях.

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Поховали героя АТО на місцевому Смолянському військовому кладовищі. В останню путь його прийшли провести сотні людей, серед яких були і його бойові товариші.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати бійця Катерина Мошківська зверталася до українців по допомогу, щоб врятувати тяжкохворого сина. Допомогти йому могли мінімум $130 тис.