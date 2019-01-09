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Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

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У середу, 9 січня, в Житомирі попрощалися з 32-річним героєм АТО Євгеном Мошківським, який помер напередодні через хворобу серця.

Проблеми у чоловіка, як пояснила мати Євгена, почалися після повернення з зони бойових дій. У 2015-2016 роках він служив у 24 окремій механізованій бригаді, пише "Перший Житомирський".

Воїн потребував пересадки серця, однак рідні не встигли зібрати необхідну для операції суму.

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Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Відзначається, що Євген Мошківський закінчив Житомирський міський колегіум і 6 січня йому виповнилося 32 роки. На Донбасі він пройшов гарячі точки, а після повернення поскаржився на сильний біль у грудях.

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Поховали героя АТО на місцевому Смолянському військовому кладовищі. В останню путь його прийшли провести сотні людей, серед яких були і його бойові товариші.

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Була потрібна пересадка серця: герой АТО помер, не дочекавшись операції

1zt.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати бійця Катерина Мошківська зверталася до українців по допомогу, щоб врятувати тяжкохворого сина. Допомогти йому могли мінімум $130 тис.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
" В последний путь его пришли провести сотни людей, ......" - где они??? ))))))))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Жаль пацана - ну а что он хотел - праздники на передовой АТОшники хоть и херачили друг дружку и как обычно подрывались на своих минах но вот вырезать у своих собутыльников сердце и отправить его на благое дело по пьяни ни кто и не догадался - а вообще то виноваты волонтёры - ну подвезли на передовую водочки с наркотой объявили бы это призом за лучшее сердце - глядишь и АТОшников поубавилось и пылких сердец на донорство прибавилось ….. эх......
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Юг Руси
Юг Руси
Ильич Владимир, в точку!!! ))))))))))))
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Скала Богдан
Скала Богдан
Ильич Владимир, і тобі такого бажаю скотино
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