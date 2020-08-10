Буковині загрожує "червона" зона: щодня фіксують понад сотню хворих на COVID-19

На Буковині різко погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус, через що регіон може потрапити до "червоної" карантинної зони, де знову будуть запроваджувати жорсткі обмеження.

Зокрема, декілька днів поспіль там фіксують понад сто хворих на COVID-19 за добу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук.

Він підкреслив, що із 432 досліджених зразків 9 серпня цей діагноз підтвердився у 108, водночас 46 буковинців одужали. Загалом від початку пандемії на Буковині зареєстровано вже 6777 випадків коронавірусної інфекції. Тоді як 5215 осіб побороли цю недугу.

Голова ОДА закликав громадян свідоміше ставитися до власного здоров’я й дотримуватися правил карантину, інакше обмеження будуть посилювати.

"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної" зони. Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень. Дуже прошу, давайте разом не допустимо цього. Бережіть себе та близьких!" – закликав Осадчук.

Скриншот (Facebook Серній Осадчук)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні для переміщення з "червоної" зони карантину в "зелену" здавати тест на коронавірус не потрібно. Водночас робота громадського транспорту в "червоній" зоні зупиняється.