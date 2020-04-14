Буковина знову вводить особливий режим: за день виявили ще 84 хворих на COVID-19

Станом на вечір понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області підтвердили ще 84 випадки зараження коронавірусом, через що влада міста вирішила знову ввести на великодні вихідні особливий режим.

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Про це повідомив у своєму відеозверненні в Facebook глава Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо знову дуже вражаючу цифру встановлених фактів інфікування. Давайте задумаємося – це люди, які не виїжджали за кордон, і там заразилися. Вони заразилися тут, вдома", – зазначив глава ОДА.

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"Ще тиждень тому в Чернівцях було встановлено п'ятеро інфікованих, тепер за один раз – 54", – додав Осачук, закликавши жителів області дотримуватися карантинних правил.

При цьому чиновник зазначив, що зараз в обласному центрі зафіксовано майже 150 випадків коронавірусу.

Всього ж в Чернівецькій області станом на вечір 13 квітня підтверджено 546 випадків коронавірусу. Серед них 13 осіб померли, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

У зв'язку із ситуацією в області протягом наступних вихідних, за рекомендацією Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у регіоні знову буде діяти особливий режим. Розпочнеться він о 13:00 в суботу, 18 квітня, і триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня в області також діяв особливий режим. У цей період жоден магазин (включаючи продуктові) не працював, бензин на АЗС продавали тільки держслужбам, а людям категорично не рекомендували виходити з дому.

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