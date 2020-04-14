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14 квітня • оновлено в 06:25
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Буковина знову вводить особливий режим: за день виявили ще 84 хворих на COVID-19

1.2т
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Станом на вечір понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області підтвердили ще 84 випадки зараження коронавірусом, через що влада міста вирішила знову ввести на великодні вихідні особливий режим.

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Про це повідомив у своєму відеозверненні в Facebook глава Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо знову дуже вражаючу цифру встановлених фактів інфікування. Давайте задумаємосяце люди, які не виїжджали за кордон, і там заразилися. Вони заразилися тут, вдома", – зазначив глава ОДА.

Буковина знову вводить особливий режим

Буковина знову вводить особливий режим

"Ще тиждень тому в Чернівцях було встановлено п'ятеро інфікованих, тепер за один раз 54", – додав Осачук, закликавши жителів області дотримуватися карантинних правил.

При цьому чиновник зазначив, що зараз в обласному центрі зафіксовано майже 150 випадків коронавірусу.

Всього ж в Чернівецькій області станом на вечір 13 квітня підтверджено 546 випадків коронавірусу. Серед них 13 осіб померли, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

У зв'язку із ситуацією в області протягом наступних вихідних, за рекомендацією Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у регіоні знову буде діяти особливий режим. Розпочнеться він о 13:00 в суботу, 18 квітня, і триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня в області також діяв особливий режим. У цей період жоден магазин (включаючи продуктові) не працював, бензин на АЗС продавали тільки держслужбам, а людям категорично не рекомендували виходити з дому.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Вообще побарабану они сами пускали из Европы своих заробитчан больных вот пусть наслаждаються теперь)
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