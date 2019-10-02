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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Будуть пуховики, шарфи та шапки на очі": названо останній теплий день перед похолоданням в Україні

2.8т Читати матеріал російською

3 жовтня почнуться дощі, що охоплять переважно захід України, і похолодання.

У західних регіонах температура опуститься до +11... +17, на інших територіях протримається на рівні +17... +24, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

"У Києві також наразі без опадів і тепло, +22, +23. 4 жовтня погода в столиці зміниться: похолоднішає й пройдуть дощі", – уточнила вона.

За словами Діденко, четвер стане найтеплішим днем по всій країні (крім західних областей).

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"Далі будуть пуховики, шарфи до носа, шапки на очі і, може, рукавички", – попередила вона.

Як писав OBOZREVATEL, 2 жовтня синоптики пообіцяли повернення теплої погоди, яке, однак, не триватиме довго. Найтепліша температура буде на Прикарпатті – до +26.

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Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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