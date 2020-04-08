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8 квітня • оновлено в 22:02
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"Будуть помирати вдома": Комаровський попередив про колапс медицини через COVID-19

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При наявності 50 важких хворих коронавірусом COVID-19 в Києві відбудеться колапс медицини.

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Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський.

"50 важких хворих в Києві – і всі апарати ШВЛ та анестезіологи закінчаться. Тому що як тільки серед цих хворих буде один олігарх або напіволігарх, то він тут же купить – і поряд з ним буде персональний анестезіолог. Розумієш? І там буде менше", – пояснив медик.

Епідемія COVID-19

Епідемія COVID-19

Комаровський вказав, що при наявності більшої кількості заражених в країні, допомогу першими отримають чиновники.

"Хто у нас перший доступ до тестів отримає? Я тобі скажу. Райадміністрація, верхівка поліції й так далі. Тому перші ліжка займуть депутати, чиновники, поліція, судді. І коли ось ці дідусі-бабусі помирати почнуть, їх навіть в лікарню не повезуть . Вони будинки будуть вмирати від інфарктів, інсультів, діабету і просто будуть говорити, що у них "життєвий код закінчився". У нас зараз це дуже модно – "життєвий код". Тільки у країни життєвий код може закінчитися з такими підходами. Ось і все", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський повідомив, що народні депутати цинічно поводяться, будучи у Верховній Раді в респіраторах, в той час як лікарі носять звичайні медичні маски.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
щас так и происходит,люди загибаются от других заболеваний ,десятками по Киеву,но это не модные названия,поэтому всем по болту.
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