"Будуть нові затримання!" В "ДНР" зробили цинічну заяву про обмін полоненими

У підконтрольній Росії невизнаній "ДНР" заявили, що обмін полоненими між Україною і "республікою", передбачений Мінськими домовленостями, неможливий до повного припинення бойових дій.

На думку омбудсмена "ДНР" Дар'ї Морозової, обмін не можна проводити поки нібито немає закону, який би забороняв переслідування терористів, які воювали на боці окупантів.

"Тому що будуть нові затримання, поки немає закону про амністію, поки немає закону, що забороняє переслідування осіб, які брали участь в конфлікті на Донбасі. Тобто, кожній людині можна якісь претензії пред'явити. Відповідно, обмін "всіх на всіх" неможливий до повної зупинки конфлікту", – заявила вона журналістам, передає Інтерфакс.

focus.ua

Морозова додала, що, незважаючи на це, обміни утримуваними особами припинитися не можуть, тому що "якась кількість людей і далі перебуває в ув'язненні".

"У нас є підтверджена інформація того, що є енна кількість людей, які і далі продовжують утримуватися на території України. Це не така велика кількість, але вони там є. Відповідно, обміни припинитися не можуть", – зазначила Морозова.

Нагадаємо, що в кінці січня 2020 року помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона підготувала список для нового обміну утримуваних осіб з Росією і окупованими районами Донбасу. Цей список був переданий на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

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