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"Буду залежати від сім'ї!" Філарет розговорився про особисте

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Почесний патріарх Філарет обрав чернечий спосіб життя ще в 1949 році, коли закінчив перший курс академії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня", пояснивши це Божим посланням.

"Розмірковував, який шлях мені обрати — чернечий або сімейний. Тоді заарештовували наших професорів і студентів. Я пам'ятав і 1930-ті роки. І міркував так: якщо буду мати сім'ю, то не буду вільним, залежатиму від сім'ї. А час важкий. А якщо оберу чернецтво, то буду вільним. Тому я обрав чернечий спосіб життя", — зазначив патріарх.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

"І тільки вирішив так, як через 15 хвилин приходить послушник від намісника Троїце-Сергієвої лаври і пропонує мені вступити в монастир. І я в цьому побачив руку Божу", — додав Філарет.

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За його словами, Бог хотів, щоб він цим шляхом ішов. "Я в чернецтві 69 років, і у мене ніколи не виникало думки, що я обрав неправильний шлях. Тому всі ці міркування про дітей і дружину — вигадки", — підсумував патріарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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