"Буду залежати від сім'ї!" Філарет розговорився про особисте

Почесний патріарх Філарет обрав чернечий спосіб життя ще в 1949 році, коли закінчив перший курс академії.
Про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня", пояснивши це Божим посланням.
"Розмірковував, який шлях мені обрати — чернечий або сімейний. Тоді заарештовували наших професорів і студентів. Я пам'ятав і 1930-ті роки. І міркував так: якщо буду мати сім'ю, то не буду вільним, залежатиму від сім'ї. А час важкий. А якщо оберу чернецтво, то буду вільним. Тому я обрав чернечий спосіб життя", — зазначив патріарх.
Патріарх Філарет
"І тільки вирішив так, як через 15 хвилин приходить послушник від намісника Троїце-Сергієвої лаври і пропонує мені вступити в монастир. І я в цьому побачив руку Божу", — додав Філарет.
За його словами, Бог хотів, щоб він цим шляхом ішов. "Я в чернецтві 69 років, і у мене ніколи не виникало думки, що я обрав неправильний шлях. Тому всі ці міркування про дітей і дружину — вигадки", — підсумував патріарх.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.
Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Православна церква України" на сайті "OBOZREVATEL".