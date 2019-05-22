"Буду любити будь-якого": мережу сколихнула історія важко пораненого бійця ЗСУ

До лікарні імені Мечникова у Дніпрі доставили важко пораненого на Донбасі бійця ЗСУ. Медики провели йому складну операцію і сподіваються, що врятують хлопцеві життя.

Підтримати юного 24-річного Героя приїхала його наречена з Миколаєва. Зворушливою історією про кохання і боротьбу за життя поділився на своїй сторінці у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

Куля, яка поранила Олександра Facebook Сергія Риженка

"Добре, коли поруч тепло і любов. 21 травня куля Олександру пробила око, пройшла через серединні структури головного мозку, зупинилася біля потиличної кістки черепа. Голова вся в бинтах, тільки трубка апарату ШВЛ показує контури людини. Досвідчений нейрохірург Андрій Сірко, зваживши всі "за" і "проти", пішов на складну операцію. Години важкої роботи не минули дарма. Після трепанації, видалення осколків черепа і кулі боєць отримав шанс", – розповідає він.

Вже 22 травня, за словами Риженка, поранений захисник показав перші ознаки позитивної динаміки і став ворушити кінцівками. До того ж, до нього приїхала кохана.

"Приїхала до нього наречена Аня, вона чекає дитину. Каже зі сльозами на очах: "Я його буду любити будь-якого, важке поранення і втрата ока не перешкода для нашого спільного життя, аби вижив", – написав Риженко.

Емоційний пост лікаря вже зібрав більше тисячі лайків, майже 400 репостів і десятки коментарів зі словами підтримки для Героя і його близьких, а також подякою для лікарів, які врятували хлопця.

Боєць ЗСУ "Народна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня ЗСУ влаштували окупантам помсту за трьох поранених побратимів. В результаті двоє терористів ліквідовано, а 12 не зможуть воювати через поранення.

20 травня терористи "Л/ДНР" на Донбасі знову кілька разів порушили режим припинення вогню. В ході боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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