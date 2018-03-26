"Буду кришити": військовий відреагував на "переворот" в Україні

У разі силового перевороту в Україні велика частина її територій розійдеться по сусіднім державам.

"Ідіотські заяви, не буду на особистості переходити, не коментую. Який би в нас не був поганий уряд або президент, якщо буде військовий переворот, то ця країна закінчиться. 100 км від Києва на північ, на південь і на захід – це буде Україна, а все інше розійдеться по сусіднім державам", – заявив в коментарі "Обозревателю" командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський.

Комбат зазначає, що зміна влади повинна бути тільки через легітимні вибори і ніяк інакше.

"Буде військовий переворот в Києві – я візьму зброю і буду кришити їх так само, як я кришив цих чортів на сході", – заявив Войцеховський.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", народний депутат Надія Савченко, яку заарештували за підготовку державного перевороту і замаху на вище керівництво країни, з власної волі не віддасть свій депутатський мандат.