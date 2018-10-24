''Буду красти і нічого не буде'': у Києві роми влаштували скандал і потрапили на відео

У Києві представники ромської національної меншини попалися на крадіжці, після чого почали заявляти, що "їм за це нічого не буде".

Про інцидент повідомила українська журналістка, співробітниця OBOZREVATEL Лілія Рагуцька. Вона також розповіла, що одна з жінок при цьому ледь не вихопила з її рук мобільний телефон.

"Та не фоткай! Я тебе вб'ю! Уб'ю тебе!" — верещала мені сьогодні ця мила дівчина ромської національності, намагаючись вирвати із рук телефон. Інша її приятелька тим часом впевнено розповідала: "Буду красти і нічого мені за це не буде", — написала журналістка.

Скрін відео

"І таки не буде, враховуючи, що за декілька годин до цього, цих же красунь активісти доставили у райвідділ, тому що вони людей грабували серед білого дня", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Святошинському районі Києва пара невідомих "обчистила" кінотеатр "Лейпциг", потрапивши на камери відеоспостереження.