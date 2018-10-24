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''Буду красти і нічого не буде'': у Києві роми влаштували скандал і потрапили на відео

29.1тЧитати матеріал російською

У Києві представники ромської національної меншини попалися на крадіжці, після чого почали заявляти, що "їм за це нічого не буде".

Про інцидент повідомила українська журналістка, співробітниця OBOZREVATEL Лілія Рагуцька. Вона також розповіла, що одна з жінок при цьому ледь не вихопила з її рук мобільний телефон.

"Та не фоткай! Я тебе вб'ю! Уб'ю тебе!" — верещала мені сьогодні ця мила дівчина ромської національності, намагаючись вирвати із рук телефон. Інша її приятелька тим часом впевнено розповідала: "Буду красти і нічого мені за це не буде", — написала журналістка.

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''Буду красти і нічого не буде'': у Києві роми влаштували скандал і потрапили на відео

Скрін відео

"І таки не буде, враховуючи, що за декілька годин до цього, цих же красунь активісти доставили у райвідділ, тому що вони людей грабували серед білого дня", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Святошинському районі Києва пара невідомих "обчистила" кінотеатр "Лейпциг", потрапивши на камери відеоспостереження.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з крадіжками мобільних" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з крадіжками мобільних
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ромивидео
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Ну чому ж не буде, буде, в глаз прилетить.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Правильно их пиздят, везде...
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
У нас прокуроры и судьи воруют. И им за воровство ничего не предъявляют. А тут ромы... Коррупционная вертикаль только окрепла. Вы «честные глаза» вице-премьера Зубко видели?
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