"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський поскаржився на ціни в їдальні Верховної Ради.
На своїй сторінці у Facebook він виклав пост, у якому продемонстрував, що за голубці у нього взяли 170 гривень.
У коментарях він додав, що наступного разу замовлятиме в цій їдальні тільки сметану.
facebook.com/marikovski
Однак один із фоловерів Маріковського спростував цю інформацію, виклавши прайс із зовсім іншою ціною на голубці – 85 гривень.
facebook.com/marikovski
Також користувачі мережі почали жартувати, що навіть у ресторанах ціни дешевші, інші ж підкреслили, що ціни в їдальні Ради відповідають зарплатам нардепів.
facebook.com/marikovski
facebook.com/marikovski
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заміжню "слугу народу" застукали у Раді в пікантній ситуації. На кадрі здається, що колега жінки тримає свою руку на її сідницях.
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