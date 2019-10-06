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7 жовтня • оновлено в 18:11
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/ Суспільство

"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

10.7т Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський поскаржився на ціни в їдальні Верховної Ради.

На своїй сторінці у Facebook він виклав пост, у якому продемонстрував, що за голубці у нього взяли 170 гривень.

У коментарях він додав, що наступного разу замовлятиме в цій їдальні тільки сметану.

"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

facebook.com/marikovski

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Однак один із фоловерів Маріковського спростував цю інформацію, виклавши прайс із зовсім іншою ціною на голубці – 85 гривень.

"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

facebook.com/marikovski

Також користувачі мережі почали жартувати, що навіть у ресторанах ціни дешевші, інші ж підкреслили, що ціни в їдальні Ради відповідають зарплатам нардепів.

"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

facebook.com/marikovski

"Буду їсти тільки сметану": нардеп поскаржився на ціни в їдальні Ради

facebook.com/marikovski

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заміжню "слугу народу" застукали у Раді в пікантній ситуації. На кадрі здається, що колега жінки тримає свою руку на її сідницях.

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Україна Київ
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Пацани верховнорадівські, чого скиглите? Краще беріть з дому "тормозок".
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Валевич Борис
Валевич Борис
и тарелку потом вылизывай сволочь ....... как Геращенко
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Santi Amonito
Santi Amonito
Так оно же двойную порцию захотело - зтот зэ-нехватчик. Вот уж понабирали этих "зеленых" голодранцев-нахлебников, а теперь их еще откармливать надо? Пусть стефанчуки с ними поделятся своими "накоплениями".
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