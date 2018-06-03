Будьте обережні! В Україні оголосили штормове попередження

У неділю, 3 червня, в більшості областей України оголошено штормове попередження.

Як попереджає прес-служба ГСЧС, очікуються грози, місцями шквали.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 3 червня в центральних і більшості північних областей України, а також в Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській і Харківській областях можливі грози, місцями шквали до 15-20 м/с", - написано в повідомленні.

Відзначимо, напередодніOBOZREVATELповідомляв про різку зміну погоди в Україні, розповівши прогноз по містам.

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