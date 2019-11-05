"Будівництво століття": окупанти вирішили спорудити ще один Кримський міст. Фотофакт

Окупанти вирішили встановити в анексованому Криму мініатюрну копію незаконно побудованого Керченського моста.
Про це повідомив у своєму Facebook підконтрольний Росії глава адміністрації Керчі Сергій Бороздін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Інсталяцію планують поставити в Комсомольському парку Керчі. Об'єкт буде точною копією "будівництва століття" в мініатюрі довжиною 55 метрів. Вага конструкції – 3,5 тонни. "Глава" Керчі впевнений, що цей об'єкт буде "точкою тяжіння" городян і туристів.
Окупанти будують ще один Кримський міст
utro.ru
У Криму будують копію Керченського моста
Facebook Сергія Бороздіна
У Криму будують копію Керченського моста
Facebook Сергія Бороздіна
Відзначається, що будівництво вже почалося – верхня частина конструкції успішно встановлена.
У Криму будують копію Керченського моста
Крим.Реалії
У Криму будують копію Керченського моста
Крим.Реалії
У Криму будують копію Керченського моста
Крим.Реалії
У Криму будують копію Керченського моста
Крим.Реалії
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото Кримського моста з нових ракурсів.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".