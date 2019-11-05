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5 листопада • оновлено в 22:49
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/ Суспільство

"Будівництво століття": окупанти вирішили спорудити ще один Кримський міст. Фотофакт

1.3т Читати матеріал російською

Окупанти вирішили встановити в анексованому Криму мініатюрну копію незаконно побудованого Керченського моста.

Про це повідомив у своєму Facebook підконтрольний Росії глава адміністрації Керчі Сергій Бороздін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інсталяцію планують поставити в Комсомольському парку Керчі. Об'єкт буде точною копією "будівництва століття" в мініатюрі довжиною 55 метрів. Вага конструкції – 3,5 тонни. "Глава" Керчі впевнений, що цей об'єкт буде "точкою тяжіння" городян і туристів.

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Окупанти будують ще один Кримський міст

Окупанти будують ще один Кримський міст

utro.ru

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Facebook Сергія Бороздіна

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Facebook Сергія Бороздіна

Відзначається, що будівництво вже почалося – верхня частина конструкції успішно встановлена.

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Крим.Реалії

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Крим.Реалії

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Крим.Реалії

У Криму будують копію Керченського моста

У Криму будують копію Керченського моста

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото Кримського моста з нових ракурсів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Гонят беса!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну что сказать.... Строится Крым! Очень много крупного строительство, но и набережные, и парки приводят в порядок после украинской оккупации!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Оккупанты решили установить" - как же мечтают "освободители" придти и всё разрушить.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Нуланд Печеньки, разрушим....даже не сомневайся.
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