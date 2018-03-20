Будівництво Кримського моста: окупанти заявили про грандіозні плани

Окупанти планують запустити рух по Кримському мосту в два етапи.

Таку схему пояснили планами будівельників Кримського моста ввести в лад його автодорожну частину "зі значним випередженням", повідомили в Мінтрансі.

Як стало відомо, в травні проїзд відкриють для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Відкриття руху для вантажного транспорту заплановано на кінець року.

Планується, що вантажний і технологічний транспорт будівельників залізничної частини зможе пересуватися по Кримському мосту відразу після відкриття автодороги.

"Рішення обумовлено оптимізацією логістичних потоків в піковий літній сезон для зниження навантаження на дорожню мережу Керченського і Таманського півостровів", - йдеться в повідомленні.

Також в травні планується відкрити наскрізний проїзд на сорокакілометровом автоподході з боку таманського берега від траси А-290 до Кримського моста без введення в експлуатацію транспортних розв'язок з місцевої дорожньої мережею. В цей же час на кримській стороні підготують автоподход від моста до розв'язки з трасою "Таврида".

Потім рух буде йти по дорозі Керч - Сімферополь.

Дві нові смуги "Тавриди" мають намір відкрити до кінця 2018 року, як і всі автоподходи до Кримського мосту.

Як повідомляв "Обозреватель", експерти розповіли, що чекає півострів після зведення Кримського моста.