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Будівництво Кримського моста: окупанти заявили про грандіозні плани

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Окупанти планують запустити рух по Кримському мосту в два етапи.

Таку схему пояснили планами будівельників Кримського моста ввести в лад його автодорожну частину "зі значним випередженням", повідомили в Мінтрансі.

Як стало відомо, в травні проїзд відкриють для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Відкриття руху для вантажного транспорту заплановано на кінець року.

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Планується, що вантажний і технологічний транспорт будівельників залізничної частини зможе пересуватися по Кримському мосту відразу після відкриття автодороги.

"Рішення обумовлено оптимізацією логістичних потоків в піковий літній сезон для зниження навантаження на дорожню мережу Керченського і Таманського півостровів", - йдеться в повідомленні.

Також в травні планується відкрити наскрізний проїзд на сорокакілометровом автоподході з боку таманського берега від траси А-290 до Кримського моста без введення в експлуатацію транспортних розв'язок з місцевої дорожньої мережею. В цей же час на кримській стороні підготують автоподход від моста до розв'язки з трасою "Таврида".

Потім рух буде йти по дорозі Керч - Сімферополь.

Дві нові смуги "Тавриди" мають намір відкрити до кінця 2018 року, як і всі автоподходи до Кримського мосту.

Як повідомляв "Обозреватель", експерти розповіли, що чекає півострів після зведення Кримського моста.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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