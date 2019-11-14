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14 листопада • оновлено в 14:11
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Будівля з язиків полум'я: стало відомо, як буде виглядати Музей Голокосту в Одесі. Фото

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Архітектурна студія Dekart презентувала проект музею пам'яті жертв Голокосту у вигляді полум'я, який буде побудований в Прохоровському сквері Одеси.

Майбутній музей увічнить пам'ять понад тридцяти тисяч одеських євреїв, убитих в Одесі під час румунсько-німецької окупації міста в 1941-1944 роках, йдеться на сайті архітектурної студії.

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"Цей архітектурний комплекс увічнює цінність людського життя. В образі будівлі полум'я стане меморіальним вогнем в пам'ять про всіх знищених фашистами євреїв, а музейні кімнати – стежкою невинних людей перед смертю", – пояснили автори проекту.

музей Голокосту

музей Голокосту

Музей буде перебудований з нежитлової будівлі в Прохоровському сквері на замовлення Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів.

Його площа складе 119 м2, а висота - до 9 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді презентували концепцію Меморіального центру Голокосту ''Бабин Яр''.

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Тема
Голокост
Місце
Україна Одеса
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