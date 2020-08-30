Будинок горів до ранку: на Чернігівщині трагічно загинули 2-річна дитина й дорослий

На Чернігівщині в пожежі загинула дворічна дитина. Ілюстрація

У результаті пожежі в приватному будинку в Чернігівській області загинуло двоє людей, зокрема й дворічна дитина.

Як повідомляється на офіційному сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 1:33 в селі Дуболугівка Ніжинського району виникла пожежа житлового будинку та господарчої будівлі.

О 6:05 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку.

Загинуло дві особи, з них одна дитина 2018 року народження.

До гасіння залучалося 11 осіб та 5 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі під час пожежі загинув молодий чоловік.

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