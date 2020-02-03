"Будеш так возити тещу!" Цимбалюк розповів, як поставив на місце водія-хама

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що вважає неприйнятною трансляцію музики і фільмів в громадському транспорті й поділився своїм досвідом боротьби з водіями, які це практикують.

Так він відреагував на скандал довкола конфлікту волонтерів Ярини Чорногуз і Анастасії Конфедерат з водієм автобуса, який увімкнув пасажирам російський серіал. Про власну подібну ситуацію журналіст розповів у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Цимбалюка, неприємний інцидент трапився з ним в маршрутці сполученням Київ – Чернігів. Водій транспортного засобу включив на весь салон російський шансон.

Роман Цимбалюк

"У мене дуже боліла голова. І я йому кажу: "Шановний, ви могли б вимкнути це?". Я йому сказав, що будеш їхати з тещею і це будеш вмикати. І він мені каже: "Виходь". Я дістав свій квиток і кажу: "Що значить виходь? Якщо я вийду, то тільки з умовою такою, що ти теж нікуди не поїдеш. Тому є два варіанти – ти вимикаєш музику, сідаєш за кермо або ми просто зараз дзвонимо в поліцію". В кінцевому підсумку всі благополучно доїхали", – згадав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська волонтерка-парамедикиня Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз та її подругу, аеророзвідницю Настю Конфедерат, посеред дороги, "щоб далі дивитися у спокої російське кіно". Пасажири при цьому не заступилися за дівчат, а одна жінка взагалі обізвала їх "убивцями".

Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

Компанія-перевізниця Winew відреагувала на скандал із водієм, який висадив з автобуса волонтерок, і вибачилася за інцидент.

Пізніше стало відомо, що екіпаж рейсу, де трапився скандал із волонтерками, звільнили з роботи.

За водія вирішив заступитися нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він запропонував йому працевлаштування та юридичну підтримку.

А Брагар пригрозив подачею заяви на волонтерок, яких він назвав націоналістками, котрі дискримінують інших людей.

Українці розлютилися через ініціативу нардепа, а Чорногуз заявила, що у неї немає сили коментувати цей маразм.

В результаті Брагар все ж звернувся в поліцію і похизувався фото у соцмережі.

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