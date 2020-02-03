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3 лютого • оновлено в 11:41
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"Будеш так возити тещу!" Цимбалюк розповів, як поставив на місце водія-хама

1.8т
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Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що вважає неприйнятною трансляцію музики і фільмів в громадському транспорті й поділився своїм досвідом боротьби з водіями, які це практикують.

Так він відреагував на скандал довкола конфлікту волонтерів Ярини Чорногуз і Анастасії Конфедерат з водієм автобуса, який увімкнув пасажирам російський серіал. Про власну подібну ситуацію журналіст розповів у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Цимбалюка, неприємний інцидент трапився з ним в маршрутці сполученням Київ – Чернігів. Водій транспортного засобу включив на весь салон російський шансон.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"У мене дуже боліла голова. І я йому кажу: "Шановний, ви могли б вимкнути це?". Я йому сказав, що будеш їхати з тещею і це будеш вмикати. І він мені каже: "Виходь". Я дістав свій квиток і кажу: "Що значить виходь? Якщо я вийду, то тільки з умовою такою, що ти теж нікуди не поїдеш. Тому є два варіанти – ти вимикаєш музику, сідаєш за кермо або ми просто зараз дзвонимо в поліцію". В кінцевому підсумку всі благополучно доїхали", – згадав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • українська волонтерка-парамедикиня Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

  • Він погодився висадити Чорногуз та її подругу, аеророзвідницю Настю Конфедерат, посеред дороги, "щоб далі дивитися у спокої російське кіно". Пасажири при цьому не заступилися за дівчат, а одна жінка взагалі обізвала їх "убивцями".

  • Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

  • Компанія-перевізниця Winew відреагувала на скандал із водієм, який висадив з автобуса волонтерок, і вибачилася за інцидент.

  • Пізніше стало відомо, що екіпаж рейсу, де трапився скандал із волонтерками, звільнили з роботи.

  • За водія вирішив заступитися нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він запропонував йому працевлаштування та юридичну підтримку.

  • А Брагар пригрозив подачею заяви на волонтерок, яких він назвав націоналістками, котрі дискримінують інших людей.

  • Українці розлютилися через ініціативу нардепа, а Чорногуз заявила, що у неї немає сили коментувати цей маразм.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Коментарі
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Пети Moщи
Пети Moщи
Мартышкины сказки, на самом деле водила послал его на x..., a он дальше молча обтекал до конца поездки.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ух, какой грозный. мне интересно, а если бы в том автобусе вместо кино на русском шла трансляция блога yшacтого, который также вещает на русском?
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