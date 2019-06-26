"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Народний депутат України від фракції "БПП" Олексій Гончаренко зчепився з главою російської делегації Павлом Толстим у кулуарах ПАРЄ, яка ухвалила рішення повернути Росії всі права в Асамблеї.

Відповідне відео сварки поширили в мережі. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Гончаренко в інтерв'ю російським виданням обурився рішенням Європи прийняти Росію, знявши з неї санкції. "Тим, хто сьогодні голосував, буде соромно. Вони будуть стояти і плакати, як таке допустили. Тому що ви без крові не можете. У вас такий президент. Він хоче проливати кров, він хоче вбивати! Ви знаєте, що він вбиває наших дітей?" – поставив він на місце пропагандистів.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У цей момент у розмову втрутився Толстой, намагаючись заспокоїти Гончаренко. "Все буде добре. Тепер все добре з тобою. Заспокойся", – почав повторювати він нардепу.

"Твою простягнуту руку, руку негідника ми знаємо. У ній газ "Новачок", і шпиль Солсбері, і ракети "Бук", і все інше", – відповів йому Гончаренко.

Скріншот з відео

Толстой у свою чергу продовжив говорити, що все буде добре і вирішиться за круглим столом.

"Який круглий стіл? Ти будеш сидіти на лаві підсудних разом із Путіним. Біжи звідси, ганьба тобі. Будеш бігти, добіжиш до Гааги! Ти будеш у Гаазі, негіднику і покидьку! Разом із Путіним!" – кинув Гончаренко наостанок росіянину.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончаренко поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист полонених українських моряків і назвавши президента Росії Володимира Путіна "гопником".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся