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"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

2.1тЧитати матеріал російською

Народний депутат України від фракції "БПП" Олексій Гончаренко зчепився з главою російської делегації Павлом Толстим у кулуарах ПАРЄ, яка ухвалила рішення повернути Росії всі права в Асамблеї.

Відповідне відео сварки поширили в мережі. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Гончаренко в інтерв'ю російським виданням обурився рішенням Європи прийняти Росію, знявши з неї санкції. "Тим, хто сьогодні голосував, буде соромно. Вони будуть стояти і плакати, як таке допустили. Тому що ви без крові не можете. У вас такий президент. Він хоче проливати кров, він хоче вбивати! Ви знаєте, що він вбиває наших дітей?" – поставив він на місце пропагандистів.

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"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

У цей момент у розмову втрутився Толстой, намагаючись заспокоїти Гончаренко. "Все буде добре. Тепер все добре з тобою. Заспокойся", – почав повторювати він нардепу.

"Твою простягнуту руку, руку негідника ми знаємо. У ній газ "Новачок", і шпиль Солсбері, і ракети "Бук", і все інше", – відповів йому Гончаренко.

"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

Толстой у свою чергу продовжив говорити, що все буде добре і вирішиться за круглим столом.

"Який круглий стіл? Ти будеш сидіти на лаві підсудних разом із Путіним. Біжи звідси, ганьба тобі. Будеш бігти, добіжиш до Гааги! Ти будеш у Гаазі, негіднику і покидьку! Разом із Путіним!" – кинув Гончаренко наостанок росіянину.

"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

"Будеш сидіти з Путіним у Гаазі!" Гончаренко "опустив" главу російської делегації в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончаренко поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист полонених українських моряків і назвавши президента Росії Володимира Путіна "гопником".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
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Н Олег
Н Олег
Толстой хитрый, заставляет р@гуля беситься перед камерами -- картинка для эвропейцев, пусть знают -- какую "независимость" и "достоинство" в пендосо-галицайском исполнении они поддержали .......... а знание ими, что кровавого хряка перед выборами поддерживает мене 7% украинцев -- отличный фон для р@гуль, навсегда покидающих стены ассамблеи...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В отличии от Толстого из ПАСЕ бежит Гончаренко. Причем бежит так что только пятки сверкают!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же дэбил...
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