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/Суспільство

"Будемо жити у війні і ганьбі": Портников вказав на небезпеку автономії Донбасу

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Надання Україною Донбасу статусу автономії загрожує конкуренцією суверенітетів, що може привести до перманентної війни на Сході.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников. За його словами, конфлікт, який виник між Косово і Сербією, дуже схожий на можливу ситуацію з "Л/ДНР".

"Модель сербської автономії в Косово дивним чином нагадує модель "автономії Донбасу" в Україні – місцеві органи самоврядування, координуються між собою і перетворюються в державу в державі. На практиці вона працює і кожного разу призводить до нових непорозумінь, тому що не дає відповіді на найпростіше питання: чий же все таки суверенітет в автономії?" – написав він.

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ДНР

ДНР

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"Після створення цієї автономії війна аж ніяк не закінчиться, вона тільки почнеться. Тому що почнеться конкуренція суверенітетів – політичних, судових, силових. "Народна міліція" з "особливих районів" буде здійснювати рейди на територію сусідніх регіонів, красти людей, санкцію на арешт яких даватимуть суди в Донецьку чи Луганську. А українська поліція і СБУ – теж із судовими рішеннями – будуть затримувати в Донецьку тих, кого вирішив заарештувати український суд", – пояснив Портников.

На його думку, поки суверенітети будуть конкурувати, Донбас буде показово обстрілювати Україну.

"У будь-який момент кожен такий конфлікт буде означати можливість нової війни – тим більше, якщо в Москві вирішать, що варто знову задіяти цей важіль тиску на Київ", – зазначив журналіст.

"Ось такий у нас буде мир. І, до речі, така європейська інтеграція – така ж віртуальна і малоймовірна, як мир. Будемо жити в перманентній війні і ганьбі", – підсумував він.

Віталій Портников

Віталій Портников

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соцопитування групи "Рейтинг" показало, що 48,9% українців підтримали б рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей, щоб припинити бойові дії.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Помню, Плотников был одним из тех, кто с пеной у рта всех убеждал, что Керченского моста не будет. Это из той же серии
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Петушара Портников и так уже опущенный позорник
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Страшилки Портникова! Если америкосы не влезут мутить воду - будет тишина и мир! Не влезли бы они в Сербию - и там был бы мир!
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