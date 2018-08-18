"Будемо банани вирощувати?" Синоптик розповіла про коливання клімату в Україні

Клімат в Україні поки залишається помірно континентальним, проте деякі коливання все ж спостерігаються.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко. За її словами, погода змінюється роками: наприклад, протягом п'яти років спекотна погода, протягом наступних п'яти років - температура знижується, передає "Главред".

"Якщо це зобразити візуально, ці коливання виглядати як синусоїда, крива, подібна до тієї, яку ми бачимо на кардіограмі людини. Рівна лінія, Господи прости, може бути тільки у нерухомого тіла. А атмосфера - такий же живий організм, як і людський. Тому і в кліматі відбуваються певні коливання. Але хочу заспокоїти всіх: клімат в Україні не змінився, він залишився помірно континентальним ", - пояснила вона.

При цьому підкреслила, що, можливо, в Україні скоро і банани будуть рости.

"Наприклад, прийнято говорити, що баштан - це прерогатива Херсонщини, але моя бабуся з Полтавщини, і у неї прекрасно росли кавуни і дині завжди. Може, у нас би і банани змогли вирощувати..." - сказав вона.

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