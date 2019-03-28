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Буде спекотно! Синоптики повідомили про погоду у день виборів в Україні

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У вихідні 30-31 березня в Україні за прогнозами синоптиків очікується тепла весняна погода.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, сонце прогріє повітря до +17 градусів. Водночас уночі середня температура не опуститься нижче +2... +3 градусів.

Так, перед виборами в "день тиші", 30 березня, в Україні середня температура застигне на позначці +12... +14 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки в східних областях +9... +11.

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Вночі температура опуститься до +2... +5, і лише на сході країни можливі заморозки до -1 градуса.

У Києві 30 березня буде також ясно і сонячно. Температура вдень +12... +14, уночі +2... +4.

Погода на 30 березня

Погода на 30 березня

Укргідрометцентр

31 березня, в день виборів президента України, погода стане ще кращою. Повітря прогріється на декілька градусів і найспекотніше буде в західних регіонах: +15... +17 удень і вночі +3... +5.

В інших частинах країни встановиться середня температура +11... +15, вночі до +2... +5. У той же час навіть на сході України температура вночі не опуститься нижче нуля: +1... +3.

У столиці 31 березня буде також тепло: вдень +14... +16, уночі +2... +4.

Погода на 31 березня

Погода на 31 березня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пообіцяли поліпшення погоди в Україні.

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Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентрпогода
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