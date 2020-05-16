Українські інфекційки забиті дітьми, а влада готує відкриття садків. Чим загрожує та як уберегтися від коронавірусу

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 дітей. Незважаючи на початкові твердження, що цій віковій групі практично не загрожує зараження, дитячі інфекційні лікарні переповнені.

Медики пояснюють це тим, що малечу частіше тестують на коронавірус, а загалом ситуація не критичніша, ніж у світі.

Водночас статистика показує, що рівень захворюваності в Україні на кілька відсотків вищий, ніж в інших країнах. Але це не завадило МОЗ анонсувати відновлення діяльності дитячих садків уже з 22 травня, а в Києві готують до відкриття літні дитячі табори. Детальніше – в OBOZREVATEL.

В Україні масово хворіють діти

В Україні офіційно підтверджено більше 17 тисяч випадків зараження коронавірусом, серед яких понад тисяча – діти. У Києві нездужає більш ніж 100 дітей, частина з них госпіталізована в міську інфекційну лікарню. COVID-19 не шкодує навіть найменших, нещодавно в столиці інфікувалося 3-місячне немовля.

У Києві коронавірусом заразилася 3-місячна дитина

Випадки зараження фіксують щодня. За словами мера столиці Віталія Кличка, у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні всі бокси заповнені хворими дітьми та пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Якщо порівнювати Україну з іншими країнами, то в них ситуація зі статистикою куди краща, ніж в Україні. Там відсоток зараження серед дітей фіксується на рівні від 1% до 5%, тоді як у нас – на рівні 7%.

Причин для паніки немає

Дитячі лікарі-інфекціоністи зазначають, що ситуація не настільки критична, як її показують. Так, відсоток захворюваності може бути трохи вищим, ніж в інших країнах, але загалом статистика зараження серед дітей набагато нижча, ніж у дорослих, як і в усьому світі.

"У світі 5%, у нас 7%, але ж не 20%. Статистично це не надто суттєва різниця. Не думаю, що в Україні є якась конкретна причина, через яку діти частіше хворіють, і на неї якось можна впливати. У глобальному плані заражених дітей у нас набагато менше, ніж дорослих, як і в усьому світі. І летальних випадків у нас немає", – сказав у коментарі OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст дитячого медичного центру "Мама-лікар" Євген Щербина.

Заповненість медустанов пояснюється досить просто, стверджує педіатр-інфекціоніст Віталій Євтушенко. За його словами, дітей частіше госпіталізують навіть без небезпечних симптомів, до того ж у медзакладах є пацієнти з підозрою на COVID-19.

"Так, дітей у лікарні багато. Але часто там перебувають ті, хто потребує уточнення діагнозу, тому що є затримки з проведенням тестів. Тому саме з підтвердженим діагнозом у нас набагато менше. Сказати, що так вже й масово, не можна. Десь частіше перестраховуємося, батьки теж хвилюються, і ми кладемо в стаціонар. Поки у нас є окремі палати, щоб їх розмістити, чому б і ні", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

В інфекційних лікарнях лежить багато дітей

Крім того, обидва лікарі наголошують, що діти значно легше переносять захворюваність, іноді й зовсім безсимптомно.

"У 90% випадків діти хворіють або безсимптомно, або дуже легко, і не потребують звернення до стаціонару. Всього 10% потрапляють до лікарні, майже 5% із них вимагають реанімаційних заходів", – говорить Щербина.

Якщо розглянути офіційну статистику хворих і госпіталізованих неповнолітніх у Києві, то так воно і є.

Щербина вважає, що низький відсоток зараженості в цій віковій категорії може бути зумовлений двома причинами: "Діти частіше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції, часто це й інші типи коронавірусу, і перехресна реакція їх якось захищає від зараження новим типом. Друге, у них мало тих рецепторів за які чіпляється коронавірус у дихальних шляхах і легенях", – сказав інфекціоніст, зазначивши, що це всього лише теорія.

За словами Євтушенка, важчий перебіг недуга має вже у пацієнтів віком від 14 років, у них клініка наближена до дорослих. Але дуже важких випадків поки не було.

"Лікування відбувається симптоматично, загальноприйнятої терапії немає. Але протималярійні або препарати в разі ВІЛ, які застосовують проти COVID-19, ми не використовуємо, не було потреби. Пневмонію лікуємо антибіотиками", – розповів дитячий інфекціоніст.

Діти легко переносять COVID-19

Чи можна відкривати дитячі садки та оздоровчі табори

Глава МОЗ Максим Степанов анонсував другий етап послаблення карантину з 22 травня. Окрім усього іншого, в Україні планують відкрити дитячі садки.

Як відновлюватимуть діяльність дошкільні установи – обіцяють озвучити вже на найближчому черговому засіданні Кабінету міністрів.

Крім того, як OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі МОЗ, розглядається і відкриття дитячих оздоровчих таборів. Але конкретних рішень щодо цього питання поки немає.

Однак у Києві вже готуються до запуску літніх шкільних таборів, на сайті КМДА з'явилося розпорядження про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 2020 року.

У Києві готуються до відкриття шкільних дитячих таборів

У департаменті молоді та спорту КМДА OBOZREVATEL розповіли, що підготовка справді триває, але конкретних дат щодо відкриття немає.

"Ми чекаємо роз'яснень від МОЗ про відкриття взагалі всіх дитячих таборів, не тільки шкільних, і які вимоги будуть до приймання та перебування дітей в таборах. А також доручення Кабміну. Щойно відбудеться зняття обмежень, тоді почнемо працювати. Зараз здійснюється тільки підготовка, у таборах роблять ремонти, триває робота з благоустрою", – пояснили в департаменті.

На думку інфекціоністів, звісно, відкривати дитсадки й табори небезпечно, але з огляду на те, що карантин не може тривати вічно, цілком логічно, що їхнє функціонування відновиться.

"Тут відбувається вибір меншого лиха. Ми прекрасно розуміємо, що карантин необхідно продовжувати, але його неможливо продовжувати далі з тими ж умовами, які були. Людям потрібно виходити на роботу, на відпочинок, тому що і морально, і фізично дуже складно сидіти на карантині так довго. Дітей потрібно відправляти і в дитячі садки, і в школи, навчання онлайн – це фікція. Звісно, краще, ніж нічого, але все ж", – зазначає Щербина.

З ним погоджується і Євтушенко. Він вважає, що до процесу потрібно підходити виважено, але "треба налаштовуватися на те, що хворіти діти будуть".

Діти на карантині

"Тут є питання. Природно, діти комунікують більше, тож ризики передання вищі. Але є надія, що ми минаємо пік, а далі захворюваність не йтиме зі швидким зростанням", – говорить він.

А ось у Щербини прогнози менш оптимістичні. Він вважає, що нам не вдасться уникнути збільшення кількості заражених коронавірусом.

"Зараз малеча піде в дитсадки, а після – до дідусів і бабусь, а оскільки діти часто хворіють безсимптомно, то старше покоління наражатиметься на ризик заразитися. Сподіваюся, що наша влада щось зробила, щоб якось компенсувати раптовий стрибок хвороби, тому що він неодмінно трапиться", – переконаний він.

"Все може бути набагато краще, ніж я прогнозую. Але цілком імовірний сценарій і тих країн, які невчасно ввели карантин, та ж Іспанія та Італія. Але будемо дивитися за ситуацією", – заявив інфекціоніст.