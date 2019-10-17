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17 жовтня • оновлено в 11:44
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Буде, як у Африці: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

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Україна в п'ятницю, 18 жовтня, стане однією з найтепліших країн в Європі. Так температура в країні практично зрівняється з північчю Африки.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook. За її словами, вдень в Україні буде +18 ... + 24 градуси.

"Дощі малоймовірні, багато сонця, багато синього неба. Тумани вночі і вранці будуть бродити України, хоча б вони будуть трохи компенсувати значний дефіцит вологи, а також погіршувати видимість до 300-500 метрів. Вітер південний, слабкий", – повідомила синоптик.

Буде, як у Африці: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні
Новини
Синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

У Києві 18-го жовтня знову сухо, ясно, сонячно і тепло, близько +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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