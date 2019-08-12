Пушилін боїться і "косить бабло": блогер розкрив план ватажка "ДНР"

Глава "ДНР" Денис Пушилін боїться, що його усунуть так само, як у серпні минулого року усунули його колишнього колегу Олександра Захарченка.

Таке припущення у блозі на OBOZREVATEL зробив донецький блогер Дмитро Черкасов. Тому, за його словами, Пушилін підвищив зарплату особовому складу "МВС" до 40 тисяч рублів, щоб забезпечити їхню підтримку в разі загрози своєму життю.

"Через брак грошей скорочено низку посад у "республіці", а ось особовому складу підвищили зарплату до 40 тисяч рублів. Таким чином Пушилін намагається забезпечити собі підтримку з боку силового блоку. Рейтинги падають, є багато невдоволених, треба все тримати під контролем. Він боїться, що його вб'ють так само, як і Захарченка", – припустив блогер.

Денис Пушилін і Олександр Захарченко 24 канал

За його словами, російські спецслужби цілком можуть реалізувати такий варіант, а потім звинуватити в усьому українські сили. Такий план вони застосовували і раніше, усуваючи бойовиків у "республіці".

"Судячи з усього, Пушилін це знає, тому хоче максимально "накосити бабла" і по-тихому втекти в Росію. Так він збільшить собі шанси залишитися в живих. Тільки і тут немає ніякої гарантії. Думаю, в будь-якому разі його кінець неминучий. Люди хочуть їсти, а на солодких обіцянках далеко не доїдеш", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко загинув в центрі окупованого Донецька 31 серпня 2018 року результаті вибуху в кафе "Сепар". Вибуховий пристрій був закладений у вивіску над входом до закладу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.